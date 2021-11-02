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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأسرع على وجه الأرض.. لماذا يتم تغطية عيون الصقر بعد اصطياده؟

صقر يضع برقع لتغطية
صقر يضع برقع لتغطية عينيه

يتصف بالكرامة والعزة، وكونه طائر حر طليق، الصقر هو أحد الطيور الجارحة، المعروف عنه شراسته، وعيونه الثاقبة التي نضرب بها الأمثال على قوة العيون أو جمالها مثلما نقول «عيونك عيون صقر».

يتميز الصقر بصفات مثيرة للإعجاب تدفع الناس لاقتنائه واصطياده، رغم أنه أحد الطيور الجارحة، تمكن العرب والقبائل البدوية في شبة الجزيرة العربية قديمًا من استئناسه.

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تغطية عيون الصقر

جمال عيونه وحدتها قد تكون سببا في إيزاء نفسه ومن حوله!! فمنذ أن عرف العرب طريقة صيد الصقور، وتدريبها لاستخدامها في عملية الصيد، قاموا بابتداع بعض الإكسسوار مثل قفاز اليد لحماية أنفسهم من مخالب الصقر الحادة، وأيضًا برقع الصقر الذي يكون عبارة عن قطعة جلدية توضع على رأسه لتغطية عينيه لترويضه وتدريبة.

تغطية عيون الصقر تشعره بالهدوء والراحة، ما يسهل على الشخص التعامل معه، دون أن يشعر الصقر أنه أسير ويخاف ويبدأ في الذعر والحركات المفاجأة ويؤذي نفسه ومن حوله.

اختيار البرقع المناسب للصقر

أتضحت أهمية تغطية عيون الصقر لحمايته وحماية المحيطين به، لذلك لابد من أختيار البرقع المناسب له، ويكون برقع مناسب وجيد، فإذا كان ضيقًا عليه سيحفزه على الصياح، وإذا كان واسعًا سيستطيع الإبصار من خلاله مما سيسبب له الذعر والخوف ويصعب عملية تعلمية.

صقار مع صقر بعد تغطية عينية بالبرقع

خطورة تغطية عين الصقر

نعتقد ان تغطية عين الصقر امر يؤذيه ويضر به، لكن وفق ما أوضح الخبراء ان تغطية عين الصقر لا تعتبر عملية خطيرة او مؤذية له بأي شكل من الأشكال، بل هي مجرد إجراء روتيني لحمايته وحماية الشخص المدرب له من الأذى والخوف والحركات المفاجئة.

معلومات عن الصقر

يعد الصقر أحد الطيور الجارحة من فصيلة الصقريات، ومٌصنف ضمن الحيوانات البرية المفترسة التي يمكن نأن تؤذي البشر في حالة الدفاع عن نفسها، ويمكنها اصطياد الطيور الأخرى  وبعض الحيوانات التي تصغرها في الحجم.

يتميز الصقر بقدرة بصيرة استثنائية تعادل 2.6 مرة أفضل رؤية الانسان، فضلا عن كونه يعد الكائن الأسرع على وجه الأرض، فيمكنه الانقضاض على الفريسة بسرعة تصل إلى 320 كيلو متر في الساعة.

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