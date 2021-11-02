النشرة الدينية.. متى بكى ملك الموت؟ .. 9 أسرار وأخطاء يقع فيها الكثيرون .. الإفتاء: التثاؤب الكثير ليس حسداً.. هل ترث المطلقة من زوجها المتوفي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل بال الكثر من المواطنين في القسم الديني، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

هل ترث المطلقة من زوجها المتوفي

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ هل ترث المطلقة من زوجها المتوفي” ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هذه الحالة تختلف بحسب حالة الطلاق فإذا كان بائن ومضت المرأة على عقد الطلاق فلا ترث.

وأوضح امين الفتوى خلال رده على سؤال “ هل ترث المطلقة من زوجها المتوفي” عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية على موقع الفيس بوك أنه في حال انه كان طلاق رجعيا او غيابيا أو بغرض منعها من الميراث ففي هذه الحالة ترث من المتوفي ما دامت في فترة العدة .

هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتورمحمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: يجب على الإنسان ان يحصن نفسه كل يوم بأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن على وجه العموم، والصلاة على وقتها والاستغفار والصلاة على النبي والصيام، كل هذا يقي الإنسان من السحر وغيره ومن أذى غيره بهذا العمل فانه مذنب.

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يصل ثواب الصوم والحج والعمرة للمتوفي ” ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يصل ثواب كل الاعمال الصالحة للمتوفي مثل الصدقة والصوم والعمرة وغيره كما يمكن القيام بها عنه إلا انه لا يمكن الصلاة عنه .

وأوضح امين الفتوى خلال رده على سؤال “هل يصل ثواب الصوم والحج والعمرة للمتوفي ” عبر البث المباشر على للصفحة الرسمية على موقع الفيس بوك أنه يمكن لللإرد أيضا أن يهب أي ثواي للمتوفى ومنه الصلاة أي انه يصلي ويهب ثوابه للمتوفي وغيرها من الاعمال التى يقوم بها ويصل ثوابها للمتوفى وذلك طبقا لحديث الرسول "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم.

الإفتاء: التثاؤب الكثير ليس حسداً

هل التثاؤب الكثير حسد ؟ وماذا أفعل لأبني لو كان محسوداً ؟ ..هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب عن هذا السؤال الدكتورمحمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: بحثنا كثيراً فى مسالة التثاؤب ولم نجد شئً يقول ان التثاؤب الكثير حسد.

وأشار “ عدبالسميع” أن هناك اعتقاد فى المجتمع المصري بشكل عام وهو تأثر فكرة الحسد فمن يشعر بانه مريض أو بأن احد أبنائه غير صحة جيدة يعتدون انه حسد، ولكن هذا اعتقاد خاطئ فلا يجب علينا أن نوهم انفسنا أن كل شئ يحدث لنا غير جيد أنه حسد، كذلك علينا ألا نضع كل أمر فى خانة الحسد، وندعو الناس جميعاً لتجاوز هذا ومزيد من التعمق وفهم الاسباب الحقيقة والإيمان بالله تعالى .



متى بكى ملك الموت ؟.. 9 أسرار وأخطاء يقع فيها الكثيرون

متى بكى ملك الموت ؟، ولماذا بكى ملك الموت عند قبض روح إبراهيم ؟، وما صحة قصة المرأة التي أبكت ملك الموت ، وكذلك قصص الأنبياء مع ملك الموت ؟، وعلامات حضوره ليعلن الفراق ، لعلها جميعًا من الأسرار الخفية ، التي لا يعلمها كثيرون ، ومع ذلك يتداولونها دون التحقق من صحتها ، لنشر فكرة معينة ، لذا ينبغي كشف الستار عن تلك الدعاوى والمعتقدات وتبين صحتها ومن بينها متى بكى ملك الموت ؟، ولماذا بكى ملك الموت عند قبض روح إبراهيم ؟، وما صحة قصة المرأة التي أبكت ملك الموت ، وكذلك قصص الأنبياء مع ملك الموت ؟.

متى بكى ملك الموت

متى بكى ملك الموت ، روي أن الله تبارك وتعالي وجه تساؤلا لملك الموت سؤالا هذا نصه : الم تبكى مره وأنت تقبض روح بنى أدم؟ فأجاب ملك المؤت مستجيبًا لأمر ربه ضحكت مرة وبكيت مرة وفزعت مرة، والله تعالى رد علي كلام ملك الموت : وما الذي أضحكك ؟، فقال : كنت استعد لأقبض رجل وجدته يقول لصانع أحذية أتقن صنع الحذاء ليكفى من اللبس سنة . فضحكت وقبضته قبل أن يلبسه ، والله تبارك وتعالي واصل طرح الأسئلة علي ملك الموت قائلا علا شأنه فقال له الله: وما أبكاك ؟، فرد ملك الموت : بكيت عندما أمرتنى أن أقبض روح امرأة وذهبت إليها وهى في صحراء جرداء وكانت تضع مولودها .

لماذا بكى ملك الموت عند قبض روح إبراهيم

لماذا بكى ملك الموت عند قبض روح إبراهيم ، ففيه جاء أنه فلم نقف على بكاء لملك الموت -فيما اطلعنا عليه- غير ما ذكره أبو الشيخ في كتاب العظمة وأبو نعيم في حلية الأولياء بسندهما إلى كعب: أن ملك الموت بكى في قصة خلاصتها: أنه عندما أرسله الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام ليقبض روحه فلم يعرفه إبراهيم، ولكن إسحاق (ابنه) وسارة (زوجته) عرفاه، فجعلا يبكيان، فبكى إبراهيم معهما، ثم بكى ملك الموت معهم رحمة بهم وذهب عنهم، فأقبل إبراهيم على إسحاق وسارة فقال: بكيتما حتى بكى الضيف وبكيت وذهب،

الأنبياء وملك الموت

الأنبياء وملك الموت ، ورد أن الكثير من الأنبياء عليهم السلام قصص كثيرة مع ملك الموت تكشف ملامح من هيئته وطريقته في قبض الأرواح وقدراته العظيمة التي أمده الله بها ليقوم بهذه المهمة، روى عن عكرمة أنه قال : رأيت في بعض صحف شيث أن آدم عليه السلام قال : يا رب أرني ملك الموت حتى أنظر إليه فأوحى الله تعالى إليه : إن له صفات لا تقدر على النظر إليها و سأنزله عليك في الصورة التي يأتي فيها الأنبياء و المصطفين فأنزل الله عليه جبريل و ميكائيل و أتاه ملك الموت في صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح منها جناح جاوز السموات و الأرض و جناح جاوز الأرضين و جناح جاوز أقصى المشرق و جناح جاوز أقصى المغرب و إذا بين يديه الأرض بما اشتملت عليه من الجبال و السهول و الغياض و الجن و الإنس و الدواب و ما أحاط بها من البحار و ما علاها من الأجواء في ثغرة نحرة كالخردلة في فلاة من الأرض و إذا عيون لا يفتحها إلا في مواضع فتحها و أجنحة لا ينشرها إلا في مواضع نشرها و أجنحة للبشرى ينشرها للمصطفين و أجنحة للكفار فيها سفافيد و كلاليب و مقاريض فصعق آدم صعقة لبث فيها إلى مثل تلك الساعة من اليوم السابع ثم أفاق و كان في عروفة الزعفران .

صحة قصة المرأة التي أبكت ملك الموت

صحة قصة المرأة التي أبكت ملك الموت ، ورد فيها أنه لاوجود لها في كتب السنة النبوية جميعها، لاوجود لها في كتب السنة النبوية جميعها، هذه القصة منكرة من وضع القصاص وصنفها في قسم “أحاديث منتشرة لا تصح“، ورد في بعض الآثار أنَّ الله عز وجل أرسل ملك الموت ليقبض روح امرأة من الناس، فلما أتاها ملك الموت ليقبض روحها وجدها وحيدة مع رضيعاً لها ترضعه وهما في صحراء قاحلة ليس حولهما أحد، عندما رأى ملك الموت مشهدها ومعها رضيعها وليس حولهما أحد وهو قد أتى لقبض روحها، هنا لم يتمالك نفسه فدمعت عيناه من ذلك المشهد رحمة بذلك الرضيع، غير أنه مأمور للمضي لما أرسل له، فقبض روح الأم ومضى، كما أمره ربه: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)، بعد هذا الموقف – لملك الموت – بسنوات طويلة أرسله الله ليقبض روح رجل من الناس، فلما أتى ملك الموت إلى الرجل المأمور بقبض روحه وجده شيخاً طاعناً في السن، متوكئاً على عصاه عند حداد، ويطلب من الحداد أن يصنع له قاعدة من الحديد يضعها في أسفل العصى حتى لا تأكله الأرض ويوصي الحداد بأن تكون قوية لتبقى عصاه سنين طويلة.

علامات حضور ملك الموت

1. شخوص البصر، كما ورد في صحيح مسلم عن حديث أم سلمة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أبي سلمة وقد شَخَص بصره وأغمضه ثم قال: «إنَّ الروحَ إذا قُبِض تبِعه البصرُ» .

2. انحراف الأنف عن الجهة اليمنى، أو الجهة اليسرى.

3. ارتخاء الأعضاء بشكل عام.

4. وارتخاء عضلات الفك السفلي بشكل خاص.

5. يكون القلب في حالة سكون، أي تتوقّف ضرباته.

6. يميل الجسد إلى البرودة.

7. التفاف الساق الأيمن على الساق الأيسر، أو العكس.