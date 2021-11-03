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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل دفع صك الأضحية يحصل به ثواب الأضحية؟.. الإفتاء توضح

هل دفع صك الأضحية
هل دفع صك الأضحية يحصل به ثواب الأضحية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل إذا دفعت صك الأضحية سيحصل به ثواب الأضحية؟”.

 

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم أن صك الأضحية يحصل به ثواب الأضحية.

 

وأوضح أمين الفتوى أن صك الأضحية كأنك وكلت هذه الجهة أن تضحي عنك، فهذه وكالة وأنت بالفعل بذلك ضحيت.

 

يجوز جمع الأضحية مع العقيقة في ذبيحة واحدة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز جمع الأضحية مع العقيقة في ذبيحة واحدة؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إننا نريد أن نفرق بين أن الأضحية والعقيقة كلا منهما شعيرة، فالأفضل أن تكون العقيقة بمفردها والأضحية كذلك بمفردها. 

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وأضاف مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك: أنه إذا قال شخص ليس معي إلا ثمن الأضحية فقط أو ثمن العقيقة فقط فهل يجوز جمعهما؟

 

وتابع مفتي الجمهورية قائلا: وهنا نقول له يجوز جمعهما بشرط أن يوافق وقت العقيقة وقت الأضحية، بمعنى شخص زوجته ولدت قبل العيد بفترة قصيرة أسبوع أو 10 أيام أو 14 يوما أو 21 يوما وما إلى ذلك، فوافق وقت ذبح العقيقة وقت عيد الأضحي.

 

واستطرد أنه إذا حدث ذلك يجوز جمع الاثنين فى ذبيحة واحدة وتجزئ عن الأضحية والعقيقة بهذا الشرط وهو أن يوافق وقت العقيقة وقت الأضحية  الذي يكون هو من أول يوم العيد بعد الصلاة إلى رابع يوم العيد لغروب لشمس.

 

حكم توزيع لحم الأضحية بعد انتهاء أيام العيد 

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين الذبح يوم عرفةوبين ذبح يوم العيد فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يذبح يوم عرفة فقال هو لحم قدمه لأهله أي هذا ليس هو الأضحية التي أمر الشرع بها.


وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « هل هناك فرق بين الذبح يوم عرفة وبين الذبح صباح العيد؟»، أن من يريد أن يذبح الأضحية يوم عرفة حتى يطعم الفقراء والمساكين فهذا عمل صالح ويأخذ من الله سبحانه وتعالى ثواب عليه لكنه لا يأخذ ثواب الأضحية، فالأضحية ثوابها يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحي إلى ما قبل غروب شمس رابع يوم العيد.

 

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