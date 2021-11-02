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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يقام بدار الأوبرا المصرية

ننشر جدول فعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

صدى البلد

تقيم مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة احتفالية الدورة الخامسة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا" ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني "سوا نرجع فرحتنا".

ويعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر يوم السبت الموافق 6 نوفمبر القادم بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك على أن تبدأ فعاليات الدورة الخامسة في الفترة ما بين 16 إلى 22 نوفمبر.

جدول الفعاليات الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"

تعقد الفعالية الأولى يوم 17-11-2021 من خلال ورشة عمل الرسوم المتحركة في تمام الحادية عشر صباحا بساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وفي نفس التوقيت يتم افتتاح معرض الفنون التشكيلية، داخل بهو مسرح الهناجر بدار الأوبرا، ويليه في الثانية عشر ظهرا افتتاح سوق الحرف اليدوية بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بساحة الهناجر الخارجية.


وفي الواحدة ظهرا تقام  عروض خارجية "لأولادنا" وفرق الدول المشاركة بجامعة الجلالة، ثم في الرابعة مساء تقد فرقة نادي  سبورتنج بالاسكندرية عرضا داخل ساحة الهناجر الخارجية، ويليه في السابعة مساء عروض أفلام من ألمانيا وبولندا، بساحة الهناجر أيضا.

وفي اليوم التالي تقام ورشة عمل رسوم متحركة بمشاركة المخرجة عطية عادل خيري داخل ساحة الهناجر، ويليه مؤتمر صوت مصر في إفريقيا (مبادرة وزارة الهجرة) وذلك بحضور المصريين المقيمين بالدول الإفريقية وسفراء تلك الدول، وذلك داخل المسرح الصغير بدار الأوبرا، ويليه ورشة عمل "تحدي فني - تعليم التصوير الفوتوغرافي للمكفوفين يقدمه الأستاذ خالد فريد، بعدها يقدم فيلم 5 دقائق بتصوير المكفوفين وذلك في الثانية عشر ظهرا.


وفي الرابعة عصرا يقام بكوبري المانسترلي، عروض خارجية "لأولادنا" بمشاركة فريق 101 أحباب الله فرنسا/مصر -فرقة نابا كومباني الكونغو-فرقة التل الجزائر - فرقة نسيم عيساوه المغرب، وتقام أيضا عروض أفلام من مالاوي وهولندا، في نفس التوقيت داخل ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

صدق حلمك

 

وفي يوم السبت الموافق 20-11-2021 تستمر ورشة عمل الرسوم المتحركة التي تقدمها المخرجة عطية عادل، داخل ساحة الهناجر الخارجية في الـ11 صباحا، ويليها ورشة بعنوان "التدخل المبكر والتشخيص الصحيح والتدخل الدوائي؛ متى ولماذا؟" وتقدمها الدكتورة أميرة حنا، داخل ساحة الهناجر، وفي تمام الـ12 ظهرا تقام ورشة عمل بعنوان "تحدي فني - تعليم التصوير الفوتوغرافي للمكفوفين"، وفي الرابعة مساء تقدم عروض خارجية بمبادرة "ذاكرة المدينة" (مبادرة وزارة الثقافة بحي الزمالك)، وفي تمام السابعة مساء تقدم عروض أفلام من الهند، وأوغندا، وألمانيا داخل ساحة الهناجر الخارجية بدار الأوبرا المصرية.

وفي اليوم قبل الأخير من أعمال الملتقى سيتم تقديم يوم سياحي داخل الفيوم من الساعة العاشرة صباحا، وذلك للتعريف بالأماكن السياحية غير النمطية بالمدينة، كما سيتم عمل احتفالية بقرية تونس لتكريم  إيفلين بوريه وذلك لدورها في إحياء صناعة الفخار، وفي الـ11 صباحا تقام ورشة عمل الرسوم لمتحركة بساحة الهناجر الخارجية بدار الأوبرا، ويليها في الثانية عشر ظهرا ورشة "صدق حلمك؛ الأمل والتغلب على صعوبات الحياة" داخل ساحة الهناجر بالأوبرا.


وفي الـ1:30، تقام ورشة عمل: "الفروقات الفردية عند الاطفال وتأثيرها عليهم" بساحة الهناجر الخارجية، وفي الـ2:30 تقدم حلقة نقاشية عن "أهمية الدمج في التعليم وشروطه وكيفية تطبيقه والتحديات"، وفي السابعة مساء تقدم عروض أفلام من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن البحرين ومن فلسطين داخل ساحة الهناجر.


وتنتهي الفعاليات في اليوم الأخير الموافق 22-11-2021 من خلال حفل الختام وتوزيع الجوائز بمسرح ساحة الهناجر بدار اﻷوبرا المصرية في تمام الـ4 مساء.  

مؤسسة أولادنا القدرات الخاصة مهرجان الفنون رسوم المتحركة مسرح الهناجر الأفروصيني

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