رقم سلبي لـ إيفرتون بعد الهزيمة من ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

خسر فريق إيفرتون، أمس الاثنين، أمام مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بختام منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هزيمة إيفرتون هي الثالثة تواليًا في الدوري الإنجليزي، رغم البداية الجيدة للفريق تحت القيادة الفنية للإسباني رافا بينيتيز

وحملت الهزيمة أمس أمام ولفرهامبتون رقمًا سلبيًا لـ إيفرتون، حيث تلقى الفريق 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي من فرق ليست من “ الست الكبار”، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر 2014.

ويحتل إيفرتون المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة.

ويواجه فريق إيفرتون في الجولة المقبلة، فريق توتنهام يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر.