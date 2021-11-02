عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صاحب «كعكة التيراميسو».. وفاة مخترع أشهر حلوى في العالم

صدى البلد

توفي أشهر صانعي الحلويات في العالم، الشيف الإيطالي «أدو كامبيول»، عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة حافلة في المطبخ الإيطالي، الذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ«أبو كعكة التيراميسو»، التي تعد واحدة من أشهر الحلويات في العالم.

جاء لقب كامبيول بـ«أبو كعكة التيراميسو»، بسبب ابتكار الشيف الإيطالي المخضرم، كعكة من أشهر الحلويات على مستوى العالم، حيث نشر «لوكا زايا» رئيس منطقة "فينيتو"، التي تضم مدينة "تريفيزو"، حيث يمتلك كامبيول مطعم "لو بيكيري" الشهير هناك، تغريدة على تويتر قال فيها: "فقدت ريفيزو نجماً آخر في تاريخ الطعام".

وأضاف زايا في تغريدته أيضاً، إن "نشاط الراحل كصاحب مطعم ثم شركة، عمل على تقديم تقاليد منطقة تريفيزو بأفضل صورة".

txt

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل لقيمات كرواسون البيبروني

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، فإن الشيف الراحل ابتكر كعكة "التيراميسو" عام 1969 "عن طريق الصدفة" عندما كان كامبيول يصنع آيس كريم بالفانيلا رفقة أحد زملائه، حيث "حدث خطأ في مكونات الكعكة، ما أنتج كعكة جديدة"، والتي أعجب الشيف الراحل بطعمها، وقرر العمل على تطويرها بعد أن أخبر زوجته بذلك.

وتتكون كعكة "التيراميسو" ومعناها باللغة الإيطالية "اصطحبني"، من البيض والسكر والكاكاو، إلى جانب جبنة "ماسكاربوني" والبسكويت المنقوع في القهوة، وقد أضافها الشيف الراحل إلى قائمة المطعم رسميا عام 1972، ولم تظهر في مطبوعة معنية بالطعام إلا في عام 1981، وبعدها حققت شهرة واسعة.

ويمكن تقديم حلوى تيراميسو بأشكال عدّة تختلف بحسب درجة حرارتها «النسخة المثلجة مثلاً»، أو تبعاً للمقادير «تيراميسو بالفواكه الطازجة أو المجففة مثلاً أو باستخدام أنواع مختلفة من البسكويت».

كعكة التيراميسو مخترع أشهر حلوى أدو كامبيول المطبخ الإيطالي الشيف الإيطالي لوكا زايا تاريخ الطعام

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتقدم على بنفيكا بثنائية في الشوط الأول

علي جمعة: النبي والقرآن والإيمان مكون واحد

النشرة الدينية.. كيفية صلاة الاستسقاء وحكم وضع المصحف في السيارة ومبروك عطية يرد على زوجة لا تعاشر زوجها إلا بـ 50 جنيه

مانشستر يونايتد يتعادل مع أتالانتا في الشوط الأول بدوري الأبطال

الحكومة: تطبيق جواز سفر صحي غدا.. فيديو

التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة برشلونة ودينامو كييف بدوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

بعد انتشاره على التيك توك.. مصير شابين يصوران معاقا عاريا تحت تهديد السلاح

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

الأطباء ينجحون في إنقاذ الضحية الثانية لقاتل الإسماعيلية

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلسطين تنكس الأعلام.. لماذا ترفض بريطانيا تصحيح الخطأ في ذكرى وعد بلفور المشؤوم؟

في ذكرى وفاته الـ17.. إنجازات حكيم العرب والأب المؤسس للإمارات الشيخ زايد آل نهيان تتحدث

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

تجمع دول الساحل والصحراء| "أمل أفريقيا" لتحقيق الأمن ومستقبلها في التنمية

فيديو

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ