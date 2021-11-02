صاحب «كعكة التيراميسو».. وفاة مخترع أشهر حلوى في العالم

توفي أشهر صانعي الحلويات في العالم، الشيف الإيطالي «أدو كامبيول»، عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة حافلة في المطبخ الإيطالي، الذي وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ«أبو كعكة التيراميسو»، التي تعد واحدة من أشهر الحلويات في العالم.

جاء لقب كامبيول بـ«أبو كعكة التيراميسو»، بسبب ابتكار الشيف الإيطالي المخضرم، كعكة من أشهر الحلويات على مستوى العالم، حيث نشر «لوكا زايا» رئيس منطقة "فينيتو"، التي تضم مدينة "تريفيزو"، حيث يمتلك كامبيول مطعم "لو بيكيري" الشهير هناك، تغريدة على تويتر قال فيها: "فقدت ريفيزو نجماً آخر في تاريخ الطعام".

وأضاف زايا في تغريدته أيضاً، إن "نشاط الراحل كصاحب مطعم ثم شركة، عمل على تقديم تقاليد منطقة تريفيزو بأفضل صورة".

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، فإن الشيف الراحل ابتكر كعكة "التيراميسو" عام 1969 "عن طريق الصدفة" عندما كان كامبيول يصنع آيس كريم بالفانيلا رفقة أحد زملائه، حيث "حدث خطأ في مكونات الكعكة، ما أنتج كعكة جديدة"، والتي أعجب الشيف الراحل بطعمها، وقرر العمل على تطويرها بعد أن أخبر زوجته بذلك.

وتتكون كعكة "التيراميسو" ومعناها باللغة الإيطالية "اصطحبني"، من البيض والسكر والكاكاو، إلى جانب جبنة "ماسكاربوني" والبسكويت المنقوع في القهوة، وقد أضافها الشيف الراحل إلى قائمة المطعم رسميا عام 1972، ولم تظهر في مطبوعة معنية بالطعام إلا في عام 1981، وبعدها حققت شهرة واسعة.

ويمكن تقديم حلوى تيراميسو بأشكال عدّة تختلف بحسب درجة حرارتها «النسخة المثلجة مثلاً»، أو تبعاً للمقادير «تيراميسو بالفواكه الطازجة أو المجففة مثلاً أو باستخدام أنواع مختلفة من البسكويت».