من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل لقيمات كرواسون البيبروني

تعتبر طريقة عمل لقيمات كرواسون البيبروني من أشهي وصفات المعجنات، والتي يشتهر بها المطبخ الإيطالي ، وهي تعتبر نوع من المقبلات الخفيفة واللذيذة، ويمكن تناولها على الفطور، او كسناكس بين الوجبات.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل لقيمات كرواسون البيبروني بوصفة سهلة وبسيطة، ولا تستغرق هذه الوصفة سوى ١٠ دقائق، ووقت الطهي لها لا يتعدى 35 دقيقة، ويمكن للوصفة ان تكفي 8 أفراد .

طريقة عمل لقيمات كرواسون البيبروني

طريقة عمل لقيمات كرواسون البيبروني

مقادير طريقة عمل لقيمات كرواسون البيبروني :

1 عبوة عجين الكرواسون

40 شريحة بيبروني

4 قطع جبن موزاريلا أصابع، مقطعة أنصاف

بودرة ثوم

صلصة بيتزا

طريقة عمل لقيمات كرواسون البيبروني:

1- يتم تسخين الفرن على 375 درجة فهرنهايت.

2- نفرد عجين الكرواسون ونفصله إلى 8 مثلثات.

3- نضع 5 شرائح من البيبروني على كل شريحة كرواسون، ثم نوزع عليه نصف إصبع جبن موزاريلا ثم لفي الكرواسون.

4- نقوم برش بودرة الثوم على الكرواسون.

5- نضع الكرواسون على صينية فرن، ونقوم بخبزها لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبياً داكناً.

6- يقدم كرواسون البيبروني مع صلصة البيتزا الساخنة.