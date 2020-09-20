بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كرواسون الجبنة

يعد الكراوسون من أشهى الوجبات الخفيفة التى يحرص الكثيرون على تناولها بين الوجبات .
ونقدم لك طريقة عمل كرواسون بالجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدم برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة
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مقادير كرواسون الجبنة
4 كوب دقيق
نصف كوب لبن بودرة
ماء
رشة ملح
2 ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة سمنه
2 بيض
عصير ليمون
جبنة رومي
طريقة تحضير كرواسون الجبنة
* اخلطي الدقيق مع الخميرة والبن البودرة والسكر ورشة الملح
* ضيفي السمنة ثم ضيفي البيض وعصير الليمون
* ضيفي الماء بالتدريج حتى الحصول على عجينة
* أفرديها طبقات ورشيها بالجبنة الرومى وطبقيها مثلثات
* ضعى على الوجه جبنة رومى وضعيها فى صينية الفرن حتى النضج ثم قدميها