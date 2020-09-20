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بأسهل الخطوات .. طريقة عمل كرواسون الجبنة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:38 م
بأسهل الخطوات.. طريقة
بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرواسون الجبنة
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اسماء محمد
يعد الكراوسون من أشهى الوجبات الخفيفة التى يحرص الكثيرون على تناولها بين الوجبات .

ونقدم لك طريقة عمل كرواسون بالجبنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدم برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة
مقادير كرواسون الجبنة
4 كوب دقيق 
نصف كوب لبن بودرة 
ماء 
رشة ملح
 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية 
ملعقة كبيرة سكر 
ملعقة كبيرة سمنه
2 بيض 
عصير ليمون 
جبنة رومي 

طريقة تحضير كرواسون الجبنة
* اخلطي الدقيق مع الخميرة والبن البودرة والسكر ورشة الملح

* ضيفي السمنة ثم ضيفي البيض وعصير الليمون

* ضيفي الماء بالتدريج حتى الحصول على عجينة

* أفرديها طبقات ورشيها بالجبنة الرومى وطبقيها مثلثات

* ضعى على الوجه جبنة رومى وضعيها فى صينية الفرن حتى النضج ثم قدميها
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