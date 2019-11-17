هنتعشى إيه النهاردة .. ساندوتش الكراوسون بالبيض المسلوق ولانشون بانيه وسلطة جبنة بخل التفاح

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.



نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

كوردون بلو بالجبنة الفيتا لنجلاء الشرشابي.



طريقة عمل ساندوتش الكراوسون بالبيض المسلوق للشيف شربيني.

مقادير ساندوتش الكرواسون بالبيض المسلوق

كرواسون

خس

مايونيز

بيض مسلوق

ملح فلفل



طريقة عمل ساندوتش الكرواسون بالبيض المسلوق

* ضعي الخس و المايونيز داخل الكرواسون اضيفي حلقات البيض المسلوق اضيفي الفلفل و الملح و يقدم.



طريقة عمل لانشون بانيه للشيف شربيني .

مقادير لانشون بانية

لانشون

دقيق

زيت

بصل

ثوم

ليمون

مستردة

كاتشب

ملح فلفل أسود

بطاطس

شيبس

بقسماط

زيت

زعتر



طريقة عمل لانشون بانية:

* افرمى ثوم وكاتشب ومستردة وعصير ليمون ورشة ملح وفلفل اسود وزعتر وبصل

* قطعى اللانشون شرائح سميكة ثم ضيفى الخليط وقلبيهم جيدا

* ضعي اللانشون فى دقيق وقلبيه جيدا ثم فى البقسماط ثم ضعيه فى اسياخ

* حمريه فى اناء به زيت ساخن على النار حتى يكتسب اللون الذهبى.



طريقة عمل سلطة جبنة بخل التفاح للشيف شربيني.

مقادير سلطة جبنة بخل التفاح:

خس

جرجير

بصل

زيتون أسود

طماطم

جبنة فيتا

خل تفاح

زيت زيتون

تقدم مع العيش المحمص



طريقة عمل سلطة جبنة بخل التفاح:

* قطعي جميع المكونات واخلطيها مع بعضها البعض مع مراعاة وضع قطع الجبنة فوقها ثم ضعي الخل وزيت الزيتون.

* حمصي العيش في صينية بعد دهنه بقليل من الزيت وادخليه فرن ساخن ويضاف على السلطة.