شهي ولذيذ.. طريقة عمل كرواسون ساندويتش ​في المنزل.. فيديو

كرواسون ساندوتش من المعجنات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير كرواسون ساندويتش:
1 و ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية
2 و ربع كوب دقيق
ملعقة صغيرة سكر
3 ملعقة كبيرة ماء
نصف ملعقة صغيرة ملح
ثلث كوب لبن دافىء
ثلث كوب زبدة مذابة
بيضة
فانيلا
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة صغيرة سكر
بيضة
2 ملعقة كبيرة ماء
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-الحشو:
خس فرنسى
بسطرمة
روزبيف
رومى مدخن
حلقات طماطم
جبنة شيدر
جبن كريمى
زعتر طازج
مربى
فراولة
أوراق ريحان
-التقديم :
عصير برقوق
عصير مشمش
طريقة تحضير كرواسون ساندويش:
- في العجانة تخلط العجينة مع الماء ثم تترك 10 دقائق
- تضاف البيضة والزيت واللبن والماء ورشة الملح
-تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخلط
-ثم تترك العجينة لتختمر
-تفرد العجينة ثم تدهن بالزبدة ثم تطبق العجينة مع الظرف
- تترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق
- تفرد مرة أخرى وتدهن بالزبدة ثم تطبق وتكرر هذه الخطوة عدة مرات
- ثم تقطع وتشكل على شكل الكرواسون
- تدخل الفرن حتى تمام النضج
-تحشى حسب الرغبة بالمربى أو التركي والروزبيف
- تقدم مع العصير حسب الرغبة