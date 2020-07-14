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مرأة

شهي ولذيذ.. طريقة عمل كرواسون ساندويتش ​في المنزل.. فيديو

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 02:30 ص
طريقة عمل كرواسون
طريقة عمل كرواسون ساندوتش
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هاجر هانئ
كرواسون ساندوتش من المعجنات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف ​زينب مصطفى مقدمة برنامج  بالصحة والراحة.

مقادير كرواسون ساندويتش:

1 و ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية
 2 و ربع كوب دقيق 
 ملعقة صغيرة سكر 
 3 ملعقة كبيرة ماء 
 نصف ملعقة صغيرة ملح 
 ثلث كوب لبن دافىء 
 ثلث كوب زبدة مذابة 
  بيضة
 فانيلا 
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة صغيرة سكر 
 بيضة 
 2 ملعقة كبيرة ماء 

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-الحشو:

خس فرنسى 
بسطرمة 
روزبيف 
رومى مدخن 
حلقات طماطم 
جبنة شيدر 
جبن كريمى 
زعتر طازج 
مربى 
فراولة 
أوراق ريحان 

-التقديم :

عصير برقوق 
عصير مشمش 

طريقة تحضير كرواسون ساندويش:
 ​
- في العجانة تخلط العجينة مع الماء ثم تترك 10 دقائق
- تضاف البيضة والزيت واللبن والماء ورشة الملح
-تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخلط
-ثم تترك العجينة لتختمر
-تفرد العجينة ثم تدهن بالزبدة ثم تطبق العجينة مع الظرف
- تترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق
- تفرد مرة أخرى وتدهن بالزبدة ثم تطبق وتكرر هذه الخطوة عدة مرات
- ثم تقطع وتشكل على شكل الكرواسون
- تدخل الفرن حتى تمام النضج
-تحشى حسب الرغبة بالمربى أو التركي والروزبيف
- تقدم مع العصير حسب الرغبة
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