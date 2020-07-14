شهي ولذيذ.. طريقة عمل كرواسون ساندويتش ​في المنزل.. فيديو

مقادير كرواسون ساندويتش:

1 و ربع ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 و ربع كوب دقيق

ملعقة صغيرة سكر

3 ملعقة كبيرة ماء

نصف ملعقة صغيرة ملح

ثلث كوب لبن دافىء

ثلث كوب زبدة مذابة

بيضة

فانيلا

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة صغيرة سكر

بيضة

2 ملعقة كبيرة ماء





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-الحشو:





خس فرنسى

بسطرمة

روزبيف

رومى مدخن

حلقات طماطم

جبنة شيدر

جبن كريمى

زعتر طازج

مربى

فراولة

أوراق ريحان





-التقديم :





عصير برقوق

عصير مشمش





طريقة تحضير كرواسون ساندويش:

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- في العجانة تخلط العجينة مع الماء ثم تترك 10 دقائق

- تضاف البيضة والزيت واللبن والماء ورشة الملح

-تخلط المكونات جيدا ثم يضاف الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخلط

-ثم تترك العجينة لتختمر

-تفرد العجينة ثم تدهن بالزبدة ثم تطبق العجينة مع الظرف

- تترك في الثلاجة لمدة 10 دقائق

- تفرد مرة أخرى وتدهن بالزبدة ثم تطبق وتكرر هذه الخطوة عدة مرات

- ثم تقطع وتشكل على شكل الكرواسون

- تدخل الفرن حتى تمام النضج

-تحشى حسب الرغبة بالمربى أو التركي والروزبيف