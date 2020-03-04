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طريقة عمل كرواسون بالزعتر للشيف نجلاء الشرشابى

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:57 ص
طريقة عمل كراوسون
طريقة عمل كراوسون بالزعتر للشيف نجلاء الشرشابى
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كرواسون بالزعتر بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير كرواسون بالزعتر:
3 كوب دقيق 
نصف كوب زيت
ملعقة كبيرة سكر 
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
 ملح 
بيضة 
فانيليا ماء  للعجن
بيضة  للوجه
فانيليا  للوجه
زعتر جاف  للوجه
طريقة تحضير كرواسون بالزعتر
* يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر واللبن البودرة
* يضاف البيضة والفانيليا و الزيت والماء
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك لتتخمر
* تقطع وتفرد بالنشابة وتقطع مثلثات وتلف فى شكل كرواسون
* ترص فى صينية وتترك لترتاح فى صينية
* تدهن بخليط البيضة والفانيليا وترش بالزعتر وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج
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