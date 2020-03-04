طريقة عمل كرواسون بالزعتر للشيف نجلاء الشرشابى

نقدم لكم طريقة عمل كرواسون بالزعتر بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة .





مقادير كرواسون بالزعتر:

3 كوب دقيق

نصف كوب زيت

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملح

بيضة

فانيليا ماء للعجن

بيضة للوجه

فانيليا للوجه

زعتر جاف للوجه

طريقة تحضير كرواسون بالزعتر

* يخلط الدقيق والخميرة والملح والسكر واللبن البودرة

* يضاف البيضة والفانيليا و الزيت والماء

* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك لتتخمر

* تقطع وتفرد بالنشابة وتقطع مثلثات وتلف فى شكل كرواسون

* ترص فى صينية وتترك لترتاح فى صينية

* تدهن بخليط البيضة والفانيليا وترش بالزعتر وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج