التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مواجهة برشلونة ودينامو كييف بدوري الأبطال

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة ودينامو كييف بالتعادل السلبي في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة، لدوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة في فرض سيطرته المعتادة على بداية المواجهة، مع تراجع دينامو كييف إلى مناطقه الدفاعية دون تشكيل أي خطورة على كلا المرميين في الدقائق الأولى من اللقاء.

الخطورة الأولى لدينامو كييف على مرمى برشلونة كانت في الدقيقة 23 بعد انطلاقة من تسيهانكوف في الجانب الأيمن ليحول عرضية أرضية إلى جارماش الذي سدد كرة بجوار القائم الأيسر.

وبعد دقيقة واحدة، تلقى دا بينا كرة على حدود منطقة جزاء برشلونة، ليطلق تصويبة قوية نحو المرمى لكن تير شتيجن نجح في إبعادها بالقدم عن مرماه، لينقذ الفريق الكتالوني من تلقي هدف أول.

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة المجموعة الخامسة برصيد تسع نقاط، أمام بنفيكا بأربع نقاط، ثم برشلونة بثلاث نقاط، وأخيرًا دينامو كييف بنقطة واحدة.