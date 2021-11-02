رئيس مسرح الطليعة: الباعة الجائلون يحاصرون المبنى ويتحرشون بالجمهور.. فيديو

أكد عادل حسان، رئيس مسرح الطليعة ومدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، تعرضهم لمأساة كبيرة في المسرح بسبب السوق والباعة الجائلين الملاصقين لسور مسرح الطليعة.

وقال: "مسرح الطليعة يستحق التعاطف والمسرح بقاله 60 سنة وفرقتنا من أهم الفرق والباعة الجائلين يحاصرون المسرح ويتواجدون بجوار مكتب رئيس حي الموسكي".

وأضاف عادل حسان، رئيس مسرح الطليعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه أرسل العديد من الشكاوى إلى الجهات المختصة ومنظومة الشكاوي الإلكترونية من اجل تسهيل ممر الوصول لمسرح الطليعة، مقرا بأنه كان هناك استجابة سريعة.

وأوضح عادل حسان، رئيس مسرح الطليعة، أن الحل كان وسط من خلال إبعاد الباعة الجائلين حوالي 10 متر عن مدخل المسرح وعمل ممر امن للجمهور خاصة وأن الجمهور كان يعاني من المضايقات والتحرش أمام مسرح الطليعة، لافتا إلى أن هذا الحل لم يستمر حيث أن الباعة الجائلين أزالوا الممر الامن امام المسرح بالأمس وأعادوا غلقه.

وكشف عادل حسان، رئيس مسرح الطليعة، عن تواصله مع رئيس حي الموسكي لحل هذه الازمة من جديد، وتفاجأ برده قائلا: "تواصلنا مع رئيس حي الموسكي وفاجئني بأن قال لي نسق مع أحد الباعة، والوضع خارج السيطرة والبائعون يسرقون التيار الكهربائي".