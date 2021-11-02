فاتي يبقي على آمال برشلونة في دوري الأبطال ويقتنص فوزا صعبا أمام دينامو كييف

فاز فريق برشلونة الإسباني على حساب دينامو كييف الأوكراني، بهدف نظيف، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

ونجح فاتي في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 70 من اللقاء، بعد كرة عرضية أرضية من مينجويزا، سددها المهاجم الشاب بقوة في أعلى الشباك فوق رأس الحارس مباشرة.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى ست نقاط في وصافة ترتيب المجموعة خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر بـ12 نقطة، وأمام بنفيكا البرتغالي بأربع نقاط، ثم دينامو كييف بنقطة واحدة.

وسيلتقي برشلونة في الجولة المقبلة مع بنفيكا في لقاء حاسم لمشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، بينما تأكد تأهل بايرن ميونخ لدور الـ16 من البطولة، وخروج دينامو كييف من المنافسة.