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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تنعي صباح فخري : «الفلكلور والطرب فقدوا عنصر كتير أساسي بغيابك»

صباح فخري
صباح فخري

نعت الفنانة اللبنانية اليسا، الفنان الكبير الراحل صباح فخري الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عاما.


وكتبت اليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع "توبتر":" ‏لما الكبار بيرحلوا، بيتركو فراغ كبير ولو كان إلن فترة بعاد عن الضو. الله يرحمك صباح فخري. التراث والفلكلور والطرب فقدوا عنصر كتير أساسي بغيابك".


أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.


وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".

إليسا تنعي صباح فخري الفنانة اللبنانية الفنان الراحل وكالة الأنباء السورية المطرب السوري صباح فخري

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