سوريا حزينة.. جورج وسوف ينعي الفنان صباح فخري

نعى الفنان جورج وسوف، الفنان الكبير الراحل صباح فخري الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع مع المرض.



وكتب سلطان الطرب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر":"‏غاب الكبير ... سوريا حزينة ومتذوقي الفن الاصيل في العالم العربي حزينين وانا حزين فنك تاريخ، لروحك السلام‎#صباح_فخري".



أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.



وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".