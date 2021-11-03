بإطلالة شتوية.. روان بن حسين تبهر متابعيها من أحدث ظهور

حرصت الفنانة الكويتية روان بن حسين، علي مشاركة جمهورها ومتابعيها صورة جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت روان بن حسين، بإطلالة شتوية أنيقة أبرزت رشاقتها، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت روان بن حسين في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.



يذكر ان الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.



وأعلنت روان بن حسين طلاقها من يوسف المقريف وكشفت عن أسباب صادمة أدت لذلك من بينها أن زوجها كان ذا شخصية سيكوباتية نرجسية وغير مستقر نفسيًا إلى جانب خيانته لها.