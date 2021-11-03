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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإسكان: ممشى أهل مصر جزء من مشروع تطوير القاهرة

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن ممشى أهل مصر، جزء من مشروع تطوير القاهرة.

 

وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعمل ممشى سياحي لكل المصريين، مضيفاً أن ممشى أهل مصر مزار سياحي للمواطنين على ضفاف النيل.

 

وأشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إلى جهود الدولة في دعم محدودي الدخل، والمناطق غير الآمنة، مضيفاً أن هناك صورا كثيرة لهذا الدعم، حيث أن المواطن لا يتحمل أي عبء، إلا مصاريف الصيانة الشهرية للوحدة السكنية التي حصل عليها.

 

وأضاف عبد الخالق إبراهيم في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن نمط الإسكان الاجتماعي هو عبارة عن وحدة سكنية مدعمة، وبتكون بنمط آخر من العقود، أي يتكلف المواطن أقل من سعر التكلفة الأساسي.

 

وأكد مساعد وزير الإسكان أن الدولة تعمل على دعم فئة محدودي الدخل حتى لا يلجؤون إلى السكن العشوائي والمناطق غير الآمنة، مشيراً إلى أن برنامج تطوير عواصم المحافظات يستهدف 500 ألف وحدة سكنية.

 

وتابع عبد الخالق إبراهيم، أن هذا البرنامج تنبع فكرته من وجود أراضي في عواصم المحافظات غير مستغلة أصول دولة، لذلك تعمل الدولة على استغلال هذه الأراضي لبناء سكن، وخدمات، وبالتالي تستطيع هذه المدن والعواصم استيعاب أكبر قدر من السكان.

 

مساعد وزير الإسكان ممشى أهل مصر تطوير القاهرة عبد الفتاح السيسي مزار سياحي

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