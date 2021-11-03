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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل قناة صدى البلد يكشف بدائل الطرق المزدحمة بمنطقة الجيزة |شاهد

المرور
المرور

قال هاني النحاس مراسل قناة صدي البلد إن اليوم الأربعاء يشتهر دائمًا بعدد من التكدسات، خاصة بمنطقة الجيزة، كاشفا أن هناك ازدحامًا مرورياً فى منطقة صفط اللبن، للمتجه من الدائرى إلى جامعة القاهرة، ولكن هناك سيولة مرورية للقادم من جامعة القاهرة والمتجه إلى الدائرى. 

وأضاف هاني النحاس مراسل قناة صدي البلد خلال تقديمه النشرة المرورية ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن كوبرى عرابى هو البديل الأفضل من محور صفط اللبن، وذلك لأن تشهده حالة من السيولة المرورية فى كلا الاتجاهين، ويكون الاتجاه الأفضل للذهاب لجامعة القاهرة يوميًا، ومن الساعة السابعة والنصف حتى الساعة العاشرة تمامًا.

وأشار هاني النحاس مراسل قناة صدى البلد، إلى أن هناك سيولة مرورية بميدان الحصرى من جميع النواحى، إضافة إلى ميدان مصطفى محمود بالمهندسين أيضًا، وحتى أن هناك سيولة فى شارع جامعة الدول العربية والمتجه إلى كوبرى 15 مايو.

وأكد  هاني النحاس مراسل قناة صدي البلد أن ميدان اسنفكنس القادم من وسط البلد و15 مايو والمتجه إلى الشيخ زايد، يشهد السيولة المرورية التامة، ولكن هناك ازدحامًا مرورياً للطريق من وسط البلد المتجه إلى الزمالك.

مراسل قناة صدى البلد سيولة مرورية الدول العربية وسط البلد جامعة القاهرة

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