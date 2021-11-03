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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على ملعب “آنفيلد”..

ليفربول يستدرج أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح ضد أتلتيكو
محمد صلاح ضد أتلتيكو مريد

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق، نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وينفرد ليفربول بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويحتل أتلتيكو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل ميلان المجموعة بلا نقاط.

ويستدرج ليفربول متصدر المجموعة الثانية، أتلتيكو مدريد الوصيف بعدما فاز عليه في "واندا متروبوليتانو" في الجولة الماضية 3-2 بصعوبة رغم أن "الروخيبلانكوس" لعبوا الكثير من الدقائق بـ10 لاعبين فقط وكانوا على وشك التعادل.

ويسعى ليفربول لحجز بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مبكرا قبل جولتين على ختام دور المجموعات، وذلك حال تمكن من تحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد.

ولم يشارك في التدريب الختامي لليفربول، الثنائي جيمس ميلنر ونابي كيتا للإصابة، وقد لا يشاركان أيضًا في المباراة، لكن ظهر فابينيو للمرة الثاني على التوالي.

كما لم يشارك تياجو ألكانتارا، الغائب منذ شهر ونصف عن أرض الملعب، لكنه يتدرب منذ أيام بشكل طبيعي.

وسيغيب الفرنسي أنطوان جريزمان عن كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني التي تطمح في تكرار ما حققته في آخر زيارة لها إلى "أنفيلد" عندما تغلبت على ليفربول وتأهلت إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

 ويغيب عن أتلتيكو مدريد ستيفان سافيتش وأنطوان جريزمان، للإيقاف والمصابين توماس ليمار وماركوس يورنتي وجيفوري كوندوجبيا.

وسيقام لقاء ليفربول وأتلتيكو بعد مواجهة ميلان بورتو في إيطاليا والتي يتطلع فيها الفريق البرتغالي للفوز من أجل انتزاع المركز الثاني من أتلتيكو الذي يتساوى معه في عدد النقاط لكنه يحل ثالثا بفارق الأهداف، أما ميلان فقد خسر جميع مبارياته حتى الآن ويتذيل الترتيب بلا نقاط.

 

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ليفربول يستدرج أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

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