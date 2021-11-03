ترانسفير ماركت: منتخب مصر لكرة القدم ثالث أعلى قيمة تسويقية بكأس العرب

يخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، مباراتي أنجولا والجابون ضمن تصفيات بطولة كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر الأول ضمن منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال شهر ديسمبر القادم ، وضمت القائمة منتخبات لبنان والسودان والجزائر.



واحتل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، المركز الثالث فى المنتخبات الأعلي قيمة تسويقية فى بطولة كأس العرب.



وحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة المالية للاعبين فإن العقود التسويقية لمنتخب مصر الوطني جاءت فى المركز الثالث بين المنتخبات الـ16 المشاركة.



وجاء ترتيب المنتخبات الأعلى قيمة على النحو التالي :



1- المغرب 224.10 مليون يورو



2 - الجزائر 200.40 مليون يورو



3 - مصر 145.95 مليون يورو



4 - تونس 59.30 مليون يورو



5 - السعودية 24.25 مليون يورو



6 - الإمارات 22.58 مليون يورو



7 - قطر 20 مليون يورو



8 - سوريا 13.88 مليون يورو



9 - العراق 8.18 مليون يورو



10 - عمان 6.10 مليون يورو



11 - موريتانيا 5.98 مليون يورو



12 - البحرين 5.43 مليون يورو



13 - فلسطين 4.75 مليون أورو



14 - الأردن 4.28 مليون يورو



15 - لبنان 3.58 مليون يورو



16 - السودان 850 الف يورو