عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم يكشف مصير لجنة الحكام وموعد انتخابات اتحاد الكرة

صدى البلد

أكد ثروت سويلم عضو رابطه الأندية المحترفة، أن الرابطة لديها عدد من الأهداف، تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبله أهمها هو عودة الجماهير للملاعب.

 

وأضاف سويلم ، في تصريحات عبر برنامج “ مع شوبير ” باثير “ اون سبورت اف ام ” أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ستشهد تواجد ٢٠٠٠ من الجماهير مثل كل مباريات الدوري، مشدددا أن الجميع يرغب في زيادة العدد ولكنه ١٠٠٠ لكل فريق كبداية أمر جيد .

 

وتابع سويلم، أن المباراة ستدار بحكام مصريين خاصة وأن كلا الفريقين لم يطلبا حكام أجانب لثقتهم في الحكم المصري، مشددا أن قرار الاتحاد من قبل بالاستعانة بحكام اجانب لمباراة القمة كان بهدف حمايه الحكم المصري .

 

وتابع أن الرابطة تسعي حاليا لوضع بنود اللائحة والتي ستشمل ضم لجنه الحكام الرابطه مشددا أن العلاقات الجيده تحكم جميع أعضاء منظومه الكرة المصرية .

 

وعن انتخابات اتحاد الكرة ، فأكد أنه ستقام قبل نهاية العام الجاري من أجل ضمان الاستقرار والهدوء .

 

منتخب مصر مركز تالت فى الاعلي قيمة تسويقية بكأس العرب

يخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراتي انجولا والجابون ضمن تصفيات بطولة كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ خلال شهر نوفمبر الجاري.

 

ويشارك منتخب مصر الاول ضمن منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال شهر ديسمبر القادم  ضمت منتخبات لبنان والسودان والجزائر.


واحتل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المركز الثالث فى المنتخبات الاعلي قيمة تسويقية فى بطولة كأس العرب.


وحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة المالية للاعبين فإن العقود التسويقية لمنتخب مصر الوطني جاءت فى المركز الثالث بين المنتخبات الـ16 المشاركة.


وجاء ترتيب المنتخبات الأعلى قيمة على النحو التالي :


1- المغرب 224.10 مليون يورو


2 - الجزائر 200.40 مليون يورو


3 - مصر 145.95 مليون يورو


4 - تونس 59.30 مليون يورو


5 - السعودية 24.25 مليون يورو


6 - الإمارات 22.58 مليون يورو


7 - قطر 20 مليون يورو


8 - سوريا 13.88 مليون يورو


9 - العراق 8.18 مليون يورو


10 - عمان 6.10 مليون يورو


11 - موريتانيا 5.98 مليون يورو


12 - البحرين 5.43 مليون يورو


13 - فلسطين 4.75 مليون أورو


14 - الأردن 4.28 مليون يورو


15 - لبنان 3.58 مليون يورو


16 - السودان 850 الف يورو

اتحاد الكرة الزمالك الأهلى الأهلي والزمالك منتخب مصر لجنة الحكام

موضوعات متعلقة

ترانسفير ماركت: منتخب مصر لكرة القدم ثالث أعلى قيمة تسويقية بكأس العرب

ترشيحاتنا

" البلاك فرايداي " في ميزان الدين ورأي العلماء حولها

قبل القمة.. شوبير يعلن خبر صادم بشأن شيكابالا

وزيرة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

اليابان تمنح وزير السياحة وزاهي حواس وسام الشمس المشرقة

الفاو :تريليون ومائة مليار دولار خسائرناتجة عن إهدارالغذاء سنويا

التعليم : تطعيم كورونا سيصل لطلاب الثانوية العامة والفنية في مدارسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

احذر.. 6 حالات تعرضك لسحب رخصة السيارة 3 أشهر بتعديلات المرور الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ