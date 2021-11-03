ثروت سويلم يكشف مصير لجنة الحكام وموعد انتخابات اتحاد الكرة

أكد ثروت سويلم عضو رابطه الأندية المحترفة، أن الرابطة لديها عدد من الأهداف، تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبله أهمها هو عودة الجماهير للملاعب.

وأضاف سويلم ، في تصريحات عبر برنامج “ مع شوبير ” باثير “ اون سبورت اف ام ” أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ستشهد تواجد ٢٠٠٠ من الجماهير مثل كل مباريات الدوري، مشدددا أن الجميع يرغب في زيادة العدد ولكنه ١٠٠٠ لكل فريق كبداية أمر جيد .

وتابع سويلم، أن المباراة ستدار بحكام مصريين خاصة وأن كلا الفريقين لم يطلبا حكام أجانب لثقتهم في الحكم المصري، مشددا أن قرار الاتحاد من قبل بالاستعانة بحكام اجانب لمباراة القمة كان بهدف حمايه الحكم المصري .

وتابع أن الرابطة تسعي حاليا لوضع بنود اللائحة والتي ستشمل ضم لجنه الحكام الرابطه مشددا أن العلاقات الجيده تحكم جميع أعضاء منظومه الكرة المصرية .

وعن انتخابات اتحاد الكرة ، فأكد أنه ستقام قبل نهاية العام الجاري من أجل ضمان الاستقرار والهدوء .

منتخب مصر مركز تالت فى الاعلي قيمة تسويقية بكأس العرب

يخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراتي انجولا والجابون ضمن تصفيات بطولة كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر الاول ضمن منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال شهر ديسمبر القادم ضمت منتخبات لبنان والسودان والجزائر.



واحتل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المركز الثالث فى المنتخبات الاعلي قيمة تسويقية فى بطولة كأس العرب.



وحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في القيمة المالية للاعبين فإن العقود التسويقية لمنتخب مصر الوطني جاءت فى المركز الثالث بين المنتخبات الـ16 المشاركة.



وجاء ترتيب المنتخبات الأعلى قيمة على النحو التالي :



1- المغرب 224.10 مليون يورو



2 - الجزائر 200.40 مليون يورو



3 - مصر 145.95 مليون يورو



4 - تونس 59.30 مليون يورو



5 - السعودية 24.25 مليون يورو



6 - الإمارات 22.58 مليون يورو



7 - قطر 20 مليون يورو



8 - سوريا 13.88 مليون يورو



9 - العراق 8.18 مليون يورو



10 - عمان 6.10 مليون يورو



11 - موريتانيا 5.98 مليون يورو



12 - البحرين 5.43 مليون يورو



13 - فلسطين 4.75 مليون أورو



14 - الأردن 4.28 مليون يورو



15 - لبنان 3.58 مليون يورو



16 - السودان 850 الف يورو