ميدو: علي لطفي لا يصلح لحراسة الأهلي.. وتوفيق سيقضي على بن شرقي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أن علي لطفي، حارس مرمى الأهلي لو تواجد في مباراة القمة رقم 123 أمام الزمالك، سيكون نقطة ضعف كبيرة، ولاعبي الزمالك سيستغلوها بشكل كبير.

ويشهد ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل، مواجهة مرتقبة بين القطبين الأهلي والزمالك في القمة رقم 123، والتي تأتي ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري.

وقال ميدو ، خلال تصريحاته لبرنامج «في التمانيات» على إذاعة إنرجي: «مع أحترامي لعلي لطفي لكنه غير مؤهل لحراسة مرمى الأهلي نهائيا، وأخطاءه بدائية، لا يجوز أن يقع فيها حارس نادي كبير مثل الأهلي، حتى لو كان الحارس رقم 2، يجب أن يتعاقد الأهلي مع حارس كبير، يكون منافس للشناوي، وتكرار تجربة الحضري ونادر السيد».

وتابع: «أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري، هم من سيحسمون القمة أمام الأهلي، لأن مراقبتهم أمر شبة مستحيل، وعلي معلول سيعاني بشكل كبير أمام زيزو، والجزيري أسرع من كل مدافع الأهلي ويجيد التحرك خلف المدافعين».

وأختتم حديثه قائلا: «أكرم توفيق سيتفوق على أشرف بن شرقي بشكل كبير، لأن بن شرقي يستسلم للمراقبة القوية، وخطورته تظهر فقط لو ظهرت أمام مساحات، وهذا لن يحدث في وجود أكرم، لأنه لاعب مقاتل ولن يخشى بن شرقي».