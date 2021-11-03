مستشار الرئيس: تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين مرهون بتلقي لقاح كورونا أول ديسمبر.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات الموجودة بمجلس الوزراء، قررت منذ فترة قليلة بأن تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين سيرتبط بتلقي اللقاح، مضيفاً أن هذا القرار سيتم تطبيقه ابتداءاً من أول ديسمبر.

وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المُذاع على فضائية "dmc"، أن تم التأكد أولاً من توفر اللقاحات بكميات كبيرة، وتوفر مراكز اللقاح في كل مكان، حيث أصبحت الآن 1200 مركز لقاح تقريباً، وبالتالي يكون اللقاح متاح لكافة المواطنين.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ، أن الهدف الرئيسي من القرارات السابقة الخاصة بالتعليم ما قبل الجامعي، والجامعي، لتطعيم جميع الفئات العمرية بها، هو حماية الدولة والمجتمع والمواطنين، والتقليل من حدة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونوه عوض تاج الدين، أن لقاح كورونا يعمل على الحد من انتشار الفيروس، وأيضاً يحد من المضاعفات الشديدة التي تنتج عن الإصابة بهذا المرض في بعض الفئات.

وعقب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية قائلاً: " قرارات الحكومة بشأن اللقاحات هي خطوة مهمة لصالح المجتمع وصالح المواطن"، منوهاً أن تطعيم الفئات الأقل من 18 عاماً لم يُطبق حتى الآن، ولكن تم دراسته وتوفير اللقاح المناسب لهم".