تشييع الجثمان غدا.. نقابة الفنانين السوريين تكشف تفاصيل جنازة صباح فخرى

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن برنامج وتفاصيل تشييع جثمان الفنان الراحل صباح فخرى، الذى وافته المنية أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكتبت نقابة الفنانيين السورين عبر صفحتها بـ “فيسبوك”:"برنامج تشييع الفنان الراحل صباح فخري

يوم الخميس الموافق 2021/11/4

الساعة 9:30: مغادرة الجثمان من مشفى الشامي في دمشق.

الساعة 9:40: التوجه عبر شارع جواهر لال نهرو مروراً بساحة الأمويين.

وصولاً إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، مسقط رأس الفقيد.

الساعة 14:00: الوصول إلى مدخل مدينة حلب.

الساعة 14:10: التوجه إلى جامع عبد الله بن عباس.

الساعة 14:15: صلاة العصر وصلاة الجنازة.

يقيم الصلاة مفتي الجمهورية.

الساعة 14:30: التوجه إلى المقبرة الحديثة.

الساعة 14:45: الوصول إلى المقبرة الحديثة حيث يوارى جثمان الراحل الكبير.

التعازي في حلب: «6-9» مساءً في صالة الأمويين أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق في 4-5- 2021/11/6.

التعازي في دمشق: 5-9 مساءً في صالة دار السعادة يومي الإثنين والثلاثاء الموافق في 2021/11/9,8 إنا لله وإنا إليه راجعون.

نقابة الموسيقيين المصرية تنعى صباح فخرى

نعى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الفنان السورى صباح فخرى، وذلك فى بيان أصدره اليوم.

وجاء نص البيان: ينعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة، الشعب السوري والعربي فنان الطرب الأصيل صباح فخري الذي رحل عن عالمنا تاركا كنوزا غنائية أصيلة ويواسي أسرته ومحبيه في العالم العربي، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

فقدت الدول العربية اليوم واحداً من أهم الأصوات التي أطربتنا على مدار سنوات طويلة، فقد كان إحساسه المليء بالشجن وقوة صوته بوابة العبور إلى قلوب الملايين من محبيه أنه صباح فخرى، الذى وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاما.

صباح فخري حمل على عاتقه إعادة إحياء فن الموشحات والقدود الحلبية إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، فعلى مدار سنوات طويلة كان "فخرى" كان يؤكد أن الموشحات هي جزء من تراثنا العربى الأصيل، خاصة أنه كان يرى ان هذا اللون من الغناء يعبر عن قومية العرب.