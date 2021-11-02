نقابة الموسيقيين المصرية تنعي صباح فخرى

نعى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين الفنان السورى صباح فخرى ، وذلك فى بيان أصدره اليوم .

وجاء نص البيان : ينعي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة الشعب السوري والعربي فنان الطرب الأصيل صباح فخري الذي رحل عن عالمنا تاركآ كنوز غنائية أصيلة ويواسي أسرته ومحبيه في العالم العربي داعيآ الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان " .

فقدت الدول العربية اليوم واحداً من أهم الأصوات التي أطربتنا على مدار سنوات طويلة ، فقد كان إحساسه المليء بالشجن وقوة صوته بوابة العبور إلى قلوب الملايين من محبيه أنه صباح فخرى، الذى وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاما.

صباح فخري حمل على عاتقه إعادة إحياء فن الموشحات والقدود الحلبية الى الساحة الغنائية مرة أخرى ، فعلى مدار سنوات طويلة كان " فخرى " كان يؤكد ان الموشحات هي جزء من تراثنا العربى الأصيل خاصة وأنه كان يرى ان هذا اللون من الغناء يعبر عن قومية العرب .

وكان صباح فخرى مؤمن ان الفن ليس للتسلية أو اللهو ولكنه رسالة ، وأكد انه أختار ان تكون رسالته لها جذور عميقة .

وعبر صباح فخرى عن اعتزازه بتقديم هذا اللون من الفن مؤكداً ان نشأته السبب وراء هذا الشغف ، بالإضافة الى تأثير الأغاني الدينية عليها لأنها جزء أصيل من هذا اللون ، حيث سعى الى تقديم عدد كبير منها على مدار مشواره الفني .



وأكد فخرى فى حوار قد أجره مع الإعلامية نجوى إبراهيم عام 1985 أنه لا يغني التراث الموسيقي كما هو، ولكن يعمل على تطوير التراث الشرقي ، مؤكداً ان هناك أعمال قام بغنائها من التراث الا انها حملت رؤية مختلفة في اللحن ، حتى تتوافق مع الزمن الذى كان يعيشه وقت إجراء الحوار .

كان الفنان الراحل صباح فخرى محباً الى غناء القصائد بشكل يظهر بشكل واضح الى محبيه ، ومنها رباعيات الخيام التى أثرت بعض بيوت الشعر منها فى شخصيته ، بل ان بعضها كان يتخذه دليلاً فى حياته الشخصية .

وكانت قد أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن موعد ومكان دفن الفنان الراحل صباح فخرى، الذى وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 84 عاما.