خالد الجندي يبشر من يخشون الموت بـ 3 ألفاظ في القرآن ..فيديو

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، رسالة لكل من يخشى الموت ويخافون منه، بأن هناك ألفاظ في القرآن تدعو كل عاصٍ ليتوب، كل مقصر لأن يشمر عن ساعده ويؤدي الطاعات والفرائض وأن يقبل على ساعده.

فيها رسول الله

قال الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية dmc، إن القرآن ذكر ثلاث ألفاظ هي :"لا ولا وأ"، فقال: "لا تخافوا" و"لا تحزنوا" و"أبشروا"، مشدداً:"دي نتائج مارثون.. فهيا أيها المشمر لطاعات مولاك آن للعبد أن يرجع لسيده، فلا خوف ولا حزن وتلك هي البشارة بالجنة".

ولفت الجندي إلى حديث رجل أتى الإمام الحسن البصري يبحث عن نعيم الجنة، فقال:"ذهب رجل للحسن البصري فسأله: صف لنا الجنة، فقال: فيها رسول الله".

كيف ترى النبي في المنام

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي ورئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات، إلى أن هناك أربع خصال من يكملها أو يُدمن عليها ، فسيكرمه الله برؤية النبي -صلى الله عليه وسلم - في المنام، وهي كثرة الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- وثانيها التعظيم لسُنته ، لا فعل السُنة فقط بل التعظيم لها، وثالثها، الخدمة لأمته -صلى الله عليه وسلم- فعش وأنت تفكر كيف تعساعد غيرك، فلا تكن أنانيًا ، وأمته -صلى الله عليه وسلم- ليست فقط المسلمين ، بل كل من على الأرض ، فهو نبي العالمين ، ورابعها التعلق بحضرته.

أسباب رؤية النبي في المنام

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح أن المحبة اتباع رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأن هناك عملين يجعلان الإنسان يرى النبي –صلى الله عليه وسلم – في المنام.

وأوضح «جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رؤية سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- تتأتى كثيرًا من عملين، أولهما كثرة قراءة السيرة النبوية الشريفة، وثانيهما أنها تأتى أيضا بكثرة الصلاة على سيدنا -صلى الله عليه وسلم-، مستشهدًا بما قال سفيان الثوري: المحبة اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن النابتة جعلت الناس تقف موقفًا سلبيًا من سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم- وذلك حكم الله فيهم أن الله حرمهم وسلبهم حبه -صلى الله عليه وسلم- ويدعون الناس إلى عدم الحب تحت كثير من الدعاوي وذلك لأنهم يفسدون في الأرض فكيف يجتمع الحب والفساد في قلب واحد.