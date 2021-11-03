المغرب.. إجراء جديد قبل السفر الي الولايات المتحدة الأمريكية

قالت ‏السفارة الأمريكية بالمغرب، إنه ابتداءً من 8 نوفمبر الجاري سيُطلب من المسافرين الأجانب المتوجهين إلى الولايات المتحدة التطعيم الكامل وتقديم دليل التلقيح قبل ركوب الطائرة، مع استثناءات محدودة بحسب ماذكرت صحيفة هسبريس المغربية ..

في سياق اخر؛ كشفت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 946.766 حالة في المغرب.

كما تم إجراء 14.505 فحصا جديدا خلال الساعات الماضية الجديدة، ليرتفع إجمالي الفحوصات 9.189.199 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وأفادت الوزارة المغربية أن الاربع والعشرين ساعة الماضية شهدت تسجيل 6 وفيات ليصل المجموع إلى 14.689، بجانب تعافي 317 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 927.745.