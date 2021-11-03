عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. إجراء جديد قبل السفر الي الولايات المتحدة الأمريكية

السفر - ارشيفي
السفر - ارشيفي

قالت ‏السفارة الأمريكية بالمغرب، إنه ابتداءً من 8 نوفمبر الجاري سيُطلب من المسافرين الأجانب المتوجهين إلى الولايات المتحدة التطعيم الكامل وتقديم دليل التلقيح قبل ركوب الطائرة، مع استثناءات محدودة بحسب ماذكرت صحيفة هسبريس المغربية ..

 

في سياق اخر؛ كشفت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 223 إصابة  جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 946.766 حالة في المغرب.

المغرب.. استثمار 770 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية

المغرب..مصرع 21 واصابة 2247 خلال أسبوع بسبب حوادث مرورية

كما تم إجراء 14.505 فحصا جديدا خلال الساعات الماضية الجديدة، ليرتفع إجمالي الفحوصات  9.189.199 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

 

وأفادت الوزارة المغربية أن الاربع والعشرين ساعة الماضية  شهدت  تسجيل 6 وفيات ليصل المجموع إلى 14.689، بجانب تعافي  317 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 927.745.

المغرب السفارة الأمريكية الولايات المتحدة وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا كورونا المغرب

موضوعات متعلقة

تعليق المغرب على قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إليها

المغرب تستقبل 850 ألف جرعة من لقاح فايزر

ترشيحاتنا

تحطم طائرة في روسيا ومقتل جميع ركابها |فيديو

إطلاق سراح المعتقلين.. تطور مهم في المفاوضات بين حمدوك والبرهان

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

المغرب.. إجراء جديد قبل السفر الي الولايات المتحدة الأمريكية

حسين لبيب وأعضاء لجنة الزمالك يؤازرون الفريق قبل مواجهة الأهلي

للمقيمين فى الخارج.. كيف تحصل على جنسية أجنبية وتحتفظ بالمصرية؟| خدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

خالد عبدالغفار: مصر مستعدة لإنتاج مختلف أنواع اللقاحات بخلاف لقاح فيروس كورونا

تعددت الروايات.. شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة بشأن المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

كواليس تصوير فيديو كليب عمر كمال وعبد الباسط حموده الجديد "ضيعنا" ..صور

نوستالجيا| الداية مهنة توارثتها النساء من عصر الفراعنة وتحارب الانقراض حتى الآن

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

فيديو

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ