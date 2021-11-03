المغرب..مصرع 21 واصابة 2247 خلال أسبوع بسبب حوادث مرورية

لقي 21 مغربيا مصرعهم، وأصيب 2247 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1799 حادثة سير داخل المناطق الحضرية بالمغرب خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 أكتوبر 2021.

وبحسب وسائل إعلام مغربية عزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به ،وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و990 مخالفة، وإنجاز 7264 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و726 غرامة صلحية.



وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و657 ألفا و35 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4310 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7264 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة.