عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يطالب بتجارة عالمية عادلة ومتوازنة

صدى البلد

جدد المغرب، التأكيد على تشبثه بنظام تجاري متعدد الأطراف، عادل ومتوازن، كما تمثله منظمة التجارة العالمية.

وبحسب هسبيرس جرى التأكيد على موقف المملكة من قبل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في كلمة ألقاها باسمه السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، خلال تقديمه لإعلان المملكة خلال الاجتماع الوزاري العربي التحضيري للمؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي.

وقال مزور إن “المملكة المغربية تجدد تشبثها بنظام تجاري متعدد الأطراف، عادل ومتوازن، تمثله منظمة التجارة العالمية، ويكفل التوزيع العادل لفوائد التجارة الدولية، كما يضمن الحق في التنمية للدول النامية والأقل نموا”.

وجدد الوزير التأكيد على التزام المغرب بالتنسيق والتشاور والتعاون بين الدول العربية الأعضاء في المنظمة من أجل إسماع صوت المجموعة العربية وتحقيق مصالحها المشتركة، كما جدد التأكيد على التزامها وسعيها الحثيث من أجل إنجاح مسارات انضمام الدول العربية الأخرى إلى المنظمة.

وفي هذا السياق، ذكر بأن المملكة المغربية، التي ترأس مجموعتي العمل الخاصتين بانضمام كل من جمهورية العراق واتحاد جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، تعمل جاهدة على تسريع وتيسير هذين المسارين، في أفق التوصل إلى النتائج المرجوة في أقرب الآجال.

ولفت الوزير مزور الانتباه إلى أن منظمة التجارة العالمية تمر بمرحلة دقيقة تستوجب العمل بجد وتوافق بين أعضائها، وإبداء المرونة والالتزام السياسي اللازمين من أجل إنجاح مسارات التفاوض الحالية، في أفق الخروج بنتائج إيجابية وعملية خلال المؤتمر الوزاري ال12 للمنظمة.

وفي هذا الصدد أكد أن المملكة المغربية تعمل جاهدة للقيام بدور بناء، يروم تقريب وجهات النظر، وبلوغ التوافق في ما يتعلق بالنقاط الخلافية، مع الحرص على ضرورة الحفاظ على البعد التنموي في مختلف الاتفاقات المستقبلية، وذلك ضمانا لحق الدول النامية في تنمية قدراتها الاقتصادية والتجارية.

وشدد مزور على أهمية، بل وضرورة، تنسيق مواقف الدول العربية الأعضاء في المنظمة، حتى تكون مؤثرة بصفة إيجابية في أشغال المؤتمر الوزاري المقبل، “بما يحفظ مصالح مجموعتنا العربية، بخصوص القضايا المطروحة في جدول أعمال المؤتمر، وعلى وجه الخصوص، المتعلقة بالمفاوضات الجارية للحد من إهدار الموارد السمكية، وكذا في ما يتعلق بالملف الفلاحي، لما لهذه المواضيع من أهمية استراتيجية على مستوى تحقيق الأمن الغذائي لدولنا”.

تعليق المغرب على قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إليها

الجزائر تعلن وقف العلاقة التجارية بين كبرى شركاتها النفطية مع المغرب

المغرب نظام تجاري منظمة التجارة العالمية وزير الصناعة والتجارة رياض مزور

موضوعات متعلقة

الرئيس الجزائري يأمر بوقف تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب

المغرب يستعد للترخيص لدواء جديد لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

زوج أمها اعتدى عليها حتى الموت..السجن المشدد يواجه قاتل الطفلة حنين بـ حلوان

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 1-11-2021

أفغانستان.. استسلام 65 مسلحا من داعش في ولاية ننجرهار

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلي في الدوري

توابع أزمة الغواصات النووية| ماكرون: رئيس وزراء أستراليا كاذب

بـ وزن يتجاوز الـ 6 كيلوجرام.. سيدة تنجب ثالث أضخم طفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار على هذه المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ