عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق المغرب على قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إليها

المغرب والجزائر
المغرب والجزائر

قالت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، إن قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إلى المغرب سيكون له تأثير ضئيل.

وقالت السلطات المغربية: "عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي المحلي".

وأعلنت الجزائر عن وقف العلاقة التجارية وعدم تجديد العقد الذي يربط الشركة الوطنية الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء.

txt

الرئيس الجزائري يأمر بوقف تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب

txt

الجزائر تعلن وقف العلاقة التجارية بين كبرى شركاتها النفطية مع المغرب


وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون تسلم تقريرًا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 يوليو 2011، وينتهي اليوم الموافق 31 أكتوبر الجاري.


وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري ، أمر "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد، وذلك "بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وعقب استشارة رئيس الحكومة، وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية.
 

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الحكومة المغربية الحكومة الجزائرية الغاز الجزائري

موضوعات متعلقة

البرهان يعفي 7 وكلاء نيابة من مناصبهم

اصطدام قطارين في بريطانيا ووقوع عدد من الإصابات بين الركاب

التحالف العربي يحبط اعتداء حوثي جديد على الأراضي السعودية

مقتل عدد من الطلاب إثر قصف صاروخ باليستي حوثي لمسجد في مأرب

نشرة أخبار العالم.. الجزائر تعلن وقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب.. قرداحي يرفض الاستقالة بعد الأزمة مع السعودية

جرحى جراء تصادم قطارين في إنجلترا

ماكرون يشن هجوما حاداً على الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا

وزير الخارجية اللبناني يكشف مصير الأزمة مع السعودية واستقالة قرداحي

ترشيحاتنا

بينهم أطفال ونساء.. مقتل وإصابة 29 شخصا في قصف حوثي على تجمع سكني بمأرب

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

عصابة من المراهقين يقومون بقطع أنف رجل

أقوى دعاء للتخلص من الفزع والخوف والقلق.. تعرف عليه

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 1 نوفمبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

أزمة جديدة في الأهلي بسبب كهربا.. موسيماني يتعجب من تسريب معلومات عن الفريق | تفاصيل

شاهد.. الأرصاد توجه تعليمات عن كيفية تعامل المواطنين مع الرعد والبرق

مقتل عدد من الطلاب إثر قصف صاروخ باليستي حوثي لمسجد في مأرب

مهمة جلاسجو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

على أنغام «أنشودة آمون».. كيف سيبدو الحفل الأسطوري لافتتاح طريق الكباش

فيديو

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

فيديوجراف| صدمة كبيرة.. وفاة طارق وهدان نجم رفع الأثقال البارالمبي

ندمت على هذا الفيلم وحاولت الانتحار.. تصريحات مثيرة لـ جومانا مراد

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ