تعليق المغرب على قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إليها

قالت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، إن قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إلى المغرب سيكون له تأثير ضئيل.

وقالت السلطات المغربية: "عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي المحلي".

وأعلنت الجزائر عن وقف العلاقة التجارية وعدم تجديد العقد الذي يربط الشركة الوطنية الجزائرية لاستغلال الموارد البترولية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء.



وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون تسلم تقريرًا حول العقد الذي يربط الشركة الوطنية "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 يوليو 2011، وينتهي اليوم الموافق 31 أكتوبر الجاري.



وأضاف البيان أن الرئيس الجزائري ، أمر "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد، وذلك "بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمسّ بالوحدة الوطنية، وعقب استشارة رئيس الحكومة، وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم في الحكومة الجزائرية.

