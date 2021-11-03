موسيماني يقرر استبعاد كهربا من لقاء القمة وعودة الشناوي

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وقررأيضا المدير الفني للنادي الأهلي عودة محمد الشناوي لقائمة النادي الأهلي استعدادا للقاء القمة.



وكان قد تعرض محمود عبد المنعم كهربا لأزمة كبيرة بسبب تصريح أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والبنك، وكان رد موسيماني صارم.

صرح الصحفي أن موسيماني وعد كهربا بالمشاركة، ولكنه لم يدفع به في مباراة البنك الأهلي، ليرد موسيماني بصرامة: من صرح بذلك، هل كهربا يسرب أخبار الفريق.

ولم يتم الإعلان عن قائمة الأهلي حتى الآن، ولكن تم الإعلان عن قائمة الزمالك وشهدت غياب شيكابالا بسبب قرار إيقافه.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.