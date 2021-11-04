قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يكشف تفاصيل جديدة حول المشروع القومي للبتلو..فيديو

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة،أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعمل على استيراد عجول مستوردة ومُحسنة وراثية من الخارج، لتوزيعها على صغار المربين.

وأضاف طارق سليمان في مداخلة هاتفية لبرنامج “المواجهة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم عمل تعاقدات وبروتوكولات بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير الأمن الغذائي للشعب المصري.

وتابع طارق سليمان، إن المشروع القومي للبتلو هو الحفاظ على الثروة الحيوانية من الإهدار، وزيادة الناتج والمحصول من نفس رؤوس الماشية لـ 8 أضعاف.

وافقت على 388 مليون جنيه تمويلا

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إلى أن وزارة الزراعة وافقت على 388 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو.