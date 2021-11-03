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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدية من معجب للفنان عبادي الجوهر في حفله بالأوبرا.. تعرف عليها

عبادي الجوهر
عبادي الجوهر

بدأ الفنان الكبير عبادي الجوهر، حفله بمهرجان الموسيقى العربية بكلمة عن مصر وقال "تحية محبة من المملكة العربية السعودية الى بلدي الثاني مصر، وأشكر معالي وزيرة الثقافة على تكريمها لي،وبعدها اهدى الجمهور المصري اغنية "مصر آيات في كتاب".

وحرص احد الحاضرين على تجهيز هدية خاصة لأخطبوط العود "عبادي" وهى ولوحة مرسومة خصيصا له وهو يمسك العود.

 

 

التقت كاميرا صدى البلد المطرب الكبير عبادي الجوهر وكشف لنا كواليس حفله اليوم، وتحدث معنا عن جديده الفترة القادمة ورأيه في موسم الرياض.

تكريم ثالث

في البداية أعرب المطرب السعودي الكبير عبادي الجوهر عن سعادته الكبيرة بتكريمه بمهرجان الموسيقى العربية وقال: الدورة الثلاثون من مهرجان الموسيقى العربية مميزة جدا، وكل دورات هذا المهرجان العريق مهمة، وانا هنا أكرم في بلدي الثاني مصر التي تحتضن الفنانين العرب وهو التكريم الثالث لي بمصر، وأنا أول فنان سعودي أكرم بالموسيقى العربية، وأحب أن أتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان لدعوتي.

استعدادات الحفل

وعن استعداداته لحفله قال":  نكثف البروفات ونجهز عدد من الأغاني التراثية، بالإضافة الي اغنية خاصة تحية لمصر تحمل اسم" مصر آيات في كتاب" كما أحضر من التراث أغنية كل ده كان ليه للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب.

وتابع:" هذه ليست المرة الأولى التي أغني فيها لمصر فقد غنيت في إحتفالات أكتوبر وغيرها من المناسبات لأن مصر تعني لنا الكثير".

الدويتوهات

قدم عبادي الجوهر عددا من الدويتوهات الغنائية مع مطربين مصريين سواء بمشاركات معهم في حفلات أو بأغنية مسجلة وقال:" قدمت مشاركة مع المطربة آمال ماهر في أغنية سامحني ياحبيبي وحققت نجاح كبير، كما غنيت مع المطربة الكبيرة وردة في دويتو حمل اسم "زمن ماهو زماني"، وإذا وجدت مطرب حاليا يتناسب معي فلا مانع من تقديم دويتو سويا".

ألبومه الجديد 

طرح المطرب عبادي الجوهر ألبوم مؤخرا يحمل اسم «عبادي 2021» من إنتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات»، وكشف لنا عن ردود الأفعال حوله وقال:" طرحت الألبوم في مايو وحقق نجاحات كبيرة، فلا تزال ردود الفعل تأتيني حتى الآن، والألبوم مكون من 8 أغان  سبعا منها من ألحاني، وهناك أغنية واحدة من ألحان أحمد عبده ومن كلمات المنذر بعنوان "في أمان الله، وأحب أن أعبر في ألبوماتي عن أحاسيس الناس". 

وعن جديده الفترة القادمة قال":لدى أغنيتان سينجل سيتم طرحهما خلال الفترة القادمة، وأجهز لحفل في 20 يناير.

عبادي الجوهر حفل عبادي الجوهر

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