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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على لايبزيج ويتقدم 2-1 في الشوط الأول

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

انتهى الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على لايبزيج بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب ريد بول أرينا فى الجولة الـ 4 بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا .

وافتتح لايبزيج فى الدقيقة 8 عن طريق  كريستوفر نكونكو بعد كرة مقوسة رائعة من سيلفا من الطرف الأيسر عن رأس كريستوفر نكونكو الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وأدرك باريس سان جيرمان هدف التعادل فى الدقيقة 21 عن طريق جيورجينهو فاينالدوم بعد  تمريرة رائعة من نيمار إلى كيليان مبابي يسار منطقة الجزاء الذي أرسل عرضية أرضية إلى جورجينيو فينالدوم الذي سدد كرة داخل الشباك.

وتمكن باريس سان جيرمان من أحراز الهدف الثاني فى الدقيقة 40 عن طريق جيورجينهو فاينالدوم بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح باريس سان جيرمان على رأس ماركينيوس الذي مررها إلى جورجينيو فينالدوم سددها داخل الشباك.

ولا يزال لايبزج بلا فوز وبدون هدف في دوري أبطال أوروبا، لكنه لا يزال في وضع جيد للغاية للتأهل لمرحلة خروج المغلوب، الفوز على باريس سان جيرمان سيفتح بالتأكيد الاحتمالات للجانب الألماني ويضغط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 

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