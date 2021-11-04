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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدعو إلى فتح قنوات دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، السعودية وحلفاؤها من الدول الخليجية إلى استعادة العلاقات مع لبنان، معربة تفهمها لمخاوف الرياض.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، "نعتقد أن العلاقات الدبلوماسية، قنوات الاتصال بين لبنان وشركائه، يجب أن تبقى مفتوحة".

وكانت السعودية، قد أعلنت مساء الجمعة الماضية، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين.

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كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

بدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان. وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

 

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