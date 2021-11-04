إبراهيم سعيد: تصرفات كهربا بتخسره تعاطف الجماهير.. مشاركة الشناوي فى القمة خطأ

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق أن محمود عبد المنعم كهربا بتصرفاته يخسر بعض تعاطف جماهير الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد :" محمود عبد المنعم كهربا لاعب لاعب جيد وانا بحبه، لكن ما يحدث منه شئ غريب، ورسالة كهربا غبر السوشيال ميديا مرفوضة".

وأضاف:" البعض يلوم على بيتسو موسيماني وتعامله مع كهربا ولكن أيضا اللاعب عليه مسؤوليات كبيرة".

وأكد إبراهيم سعيد على أن مشاركة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاء القمة ستكون خطأ.

وأتم ابراهيم سعيد :" مشاركة محمد الشناوي ستكون خطأ أمام الزمالك خاصة أنه ليس جاهز بدنيًا ، كما أن أحمد سيد زيزو هو الأخطر على الأهلي من نادي الزمالك".