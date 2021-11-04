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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل عن أزمة كهربا في الأهلي: يحتاج معاملة نفسية خاصة

كهربا وموسيماني
كهربا وموسيماني

تحدث محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق عن الأزمة الأخيرة التي حدثت بين محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق الكرة بالقلعة الحمراء .

وكانت قد حدثت أزمة بين اللاعب ومدربه قبل أيام من مباراة القمة 123 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والتي من المقرر أن تقام غدًا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال فضل خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير إن كهربا يحتاج إلى معاملة خاصة من الناحية النفسية.

وخرج كهربا من قائمة النادي الأهلي التي تستعد للقاء القمة 123 أمام الزمالك والذي يقام على ملعب ستاد القاهرة في الساعة الثامنة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وحقق الفريقان الفوز في أولى جولات الدوري حيث فاز الاهلي على الإسماعيلي والبنك الاهلي وحقق الزمالك الفوز على إنبي وطلائع الجيش.

محمد فضل النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بيتسو موسيماني الأهلي والزمالك الدوري الممتاز

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