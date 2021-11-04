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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال المؤتمر العلمي للصيدلة.. «صحة كفر الشيخ» توضح جهودها في المبادرات الرئاسية|شاهد

الدكتور محمد خيري
الدكتور محمد خيري

استعرض الدكتور محمد خيري، مدير إدارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرات الرئاسية الصحية بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، جهود مديرية الصحة في مبادرات الصحة المختلفة في مدن وقرى المحافظة، والتي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين، بما يلبي طموحات المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.


 

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الصيدلي الثامن الذي عقد بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية وممثلي نقابة الصيادلة.

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ومن جانبها، أوضحت الدكتور رشا فكري، منسق مبادرة دعم صحة المرأة بكفر الشيخ، أهمية المبادرة في الكشف المبكر عن أورام الثدي و الأمراض المزمنة، فضلاً عن رفع الوعي بالصحة العامة للمرأة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للفئات المستهدفة.


وأشارت إلى أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة، وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر منقسمين لثلاث فئات؛ من عمر 18 : 25 عاماً، ومن عمر 25 : 35 عاماً، ومن عمر 35 عاماً فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق طبية مدربة.

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