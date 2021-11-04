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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تخطف الأنظار بعد صبغ شعرها.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت نسرين طافش في الصور بإطلالة كاجول مع قطتها، مما أثارت إعجاب متابعيها.

 

وعلقت نسرين طافش علي الصور قائلة: "رجعت للشعر الغامق انتو شو بتفضلوا علي ..العسلي الفاتح ولا الدرجات الغامقة".

 

وشاركت الفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، وبسمة ماهر وغيرهم.

نسرين طافش انستجرام الفن رمضان مسلسل المداح اطلالة

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