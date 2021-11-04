12 مشروعا بتكلفة مليار و200 مليون جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف بالبحيرة

استقبل المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وفدا من بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الفرنسي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الأوروبية، والمكتب الاستشاري الألماني بمحطة صرف صحى منشية الحرية.

واستعرض "نشأت" الموقف التنفيذى لمتابعة مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الاتحاد الأوروبي بنطاق محافظة البحيرة.

وقال أن إجمالي عدد مشروعات البرنامج 12 مشروع تستفيد بهم محافظة البحيرة بقيمه إجمالية نحو مليار و٢٠٠ مليون جنيه تخدم حوالى مليون نسمه من مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة دمنهور ومركز شبراخيت ومدينة المحمودية ومركز ومدينة أبو حمص.

وأشار إلى الانتهاء والاستفادة من معظم المشروعات مما أدى إلى تحسين مياه الشرب ببعض مناطق داخل مدينة دمنهور كما أدت إلى تحسين والتغلب علي ضعف ضغط المياه بتلك المناطق والقضاء علي شكاوى المواطنين كما تم الانتهاء من مشروعات وتحسين خدمة الصرف الصحي والقضاء علي مشاكل الطفح بشوارع مدينة دمنهور وشبراخيت والمحمودية

وأضاف أنه هناك مشروعات أوشكت علي الانتهاء بنسب تنفيذ تتراوح بين 99% وهي مشروع الصرف الصحي بقرية منشية الأوقاف، وأخرى تحت التنفيذ بنسب تتراوح من 58الى 99% .

وأشاد الشركاء الأوروبيين بنك التعمير الألماني ..وبنك التنمية الفرنسي وبنك الاستثمار الأوربي بالشركة ومستوى تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة البحيرة ونسب ومستوى التنفيذي والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية والأثر الإيجابي الواضح في تحسين الخدمات من مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور المهندس حمدي الخولي رئيس وحدة الاتحاد الأوربي بنطاق محافظة البحيرة ومدير عام المشروعات بالشركة والمكاتب الاستشارية ومكتب CES الدعم الفني للبرنامج والمهندس عمرو ناصف مدير عام التعاون الدولي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومديري المشروعات، ومفوضي بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي.

وأعرب المهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركة عن سعادته بهذه الإنجازات الكبيرة التي تخدم مواطني المحافظة وطالب القائمين علي المشروعات بالحفاظ علي هذا المستوى من الأداء والتنفيذ.