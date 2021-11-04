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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الملايين .. القيمة التسويقية لـ الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك

يترقب عشاق كرة القدم المصرية، مواجهة نارية، بين الزمالك والأهلي، غدا، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي ضد الزمالك:

يسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على الزمالك في مباراة الغد، للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

واكتسح الأهلي نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة في افتتاح مشواره في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بينما تغلب على البنك الأهلي، بهدف دون رد، في الجولة الثانية.

وكان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة اللاعبين التي دخل بهم في معسكر مغلق، أمس الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير 

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

على الجانب الآخر، يطمح فريق الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون، في خطف الثلاث نقاط من الأهلي واقتناص صدارة الدوري.

وحقق الزمالك بداية مثالية أيضا، في مسابقة الدوري الممتاز، حيث فاز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، وعلى طلائع الجيش بنفس النتيجة، في الجولة الثانية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى :  محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش"  ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ،  إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

القيمة التسويقة لـ الأهلي والزمالك:

الأهلي أغلى فريق في الدوري المصري، حيث تبلغ قيمته التسويقية 29.18 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، يليه بيراميدز ثانيا بـ 19.38 مليون يورو.

الزمالك يحتل المركز الثالث في قائمة أغلى فرق الدوري المصري بـ 18.93 مليون يورو.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو أغلى لاعب في لاعب في الفريقين، حيث تبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو، يليه أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك  2.2 مليون يورو

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