جمال بيومي يوضح أهمية استضافة ورئاسة مصر لـ الكوميسا

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر هى السوق الاكبر والاقتصاد الأعلى فى المجموعة، لافتاً إلى أنها انضمت للكوميسا منذ عده سنوات.

وأضاف السفير جمال بيومى، خلال مكالمة هاتفية على دى أم سى، أن كل ذلك فى إطار تحريك تجارتها مع مختلف شركاء التجارة فى العالم.

وأشار السفير جمال بيومى، إلى أننا نمتلك منطقة تجارة حرة عربية وغيرها مع الإتحاد الأوروبي، ثم هذا الإتفاق الذى له ميزة لانه فى الإتفاق الأفريقى.

وتابع السفير جمال بيومى، أن "الكوميسا"من أهم التجمعات تحت الإقليمية ويعتبر لها مستقبل كبير، فمنذ دخولها مصر صادرتنا إلى افريقيا زادت ٤ مرات.