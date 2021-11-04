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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. إنشاء حائط ساند لبحر فاقوس

صدى البلد

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية من عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس على أعمال تنفيذ حائط ساند لبحر فاقوس بشارع سعد زغلول بطول ١٦٠ مترا وبتكلفة ٨ ملايين جنيه بنطاق مركز ومدينة فاقوس.

 

أضاف المحافظ أن الهدف من إقامة الحائط الساند لحماية الجسر من الانهيار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك في إطار ما تشهده المحافظة من تنفيذ لأعمال تبطين وتأهيل للترع والمصارف المائية ، مشدداً على رئيس المركز بالمرور الميداني على المشروع وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد للانتهاء منه مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات القياسية المحددة.

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ومن جانبه أشار رئيس مركز ومدينة فاقوس أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء حائط ساند لبحر فاقوس بر أيمن مروراً بشارع سعد زغلول بإشراف من قسم المشروعات و قسم البنية التحتية بالمجلس و بطول ١٦٠ متر وبتكلفة ٨ مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمركز لعام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م بتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع مؤكداً التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التى تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع ، حتى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية للمنطقة.

الشرقية التنسيق حماية تأهيل صحة محافظ الشرقية صحة الشرقية

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