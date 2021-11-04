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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الشرقية تنفذ ورشة عمل حرفية عن فن الديكوباج

فن الديكوباج
فن الديكوباج

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بتنفيذ ورشة عمل حرفية عن (فن الديكوباج) ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة وذلك بمركز شباب المستقبل التابع لإدارة العاشر من رمضان الرياضية وبمشاركة 11 شاب وفتاه من أعضاء نوادي التطوع بالمركز.

 

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الديكوباج وهو عبارة عن تقطيع ( الصور - الورق - القطع الخشبية - الأصداف ) ولصقهم على الأسطح الخشبية المختلفة باستخدام خامات بسيطة وقديمة للحصول على لوحات فنية جميلة مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، حتي تكتسب مظهراً فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ، لافتاً إلى أنه صاحب الندوة ورشة عمل تم خلالها تنفيذ ما تم شرحه بطريقة عملية لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم وبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم .

الشرقية ضبط الشباب والرياضة رياضة وزير الشباب العاشر من رمضان

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