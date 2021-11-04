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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : نعمل على بناء كوادر بحثية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية الافتراضية بنظام الأون لاين حول خطة وموضوعات داعمة للأبحاث العلمية و كيفية التقديم بالمنح والارتقاء بالمستوى البحثي .


وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة،  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.


وصرحت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مركز دعم البحث العلمي يساهم في بناء كوادر بحثية  لدعم شباب الباحثين من خلال عقد مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية التى تعمل على خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من قطاعات الجامعة المختلفة.


ونوهت الى ان ورش العمل التي يعقدها المركز تهدف الى  النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية.

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جامعة حلوان : نعمل على إكساب الباحثين العديد من المهارات


و تأتي هذه الدورات و الورش التدريبية انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي وأهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعملي وتحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي لتوفر مخرجاته حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

الدورات التدريبية البحث العلمي جامعة حلوان الدراسات العليا المجلات العلمية مركز دعم البحث العلمي الدكتور ممدوح مهدي

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