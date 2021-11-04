عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة طبيعية.. فيضانات مرعبة تضرب إندونيسيا.. فيديو

صورة أرشيفية.. فيضانات
صورة أرشيفية.. فيضانات

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، عن فقدان 11 شخصا جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بجزيرة جاوة.

 

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قالت هيئة مواجهة الكوارث الوطنية إن "أنهار  منحدرات جبل أرجونو فاضت وأغرقت 5 قرى في كوتا باتو بمقاطعة جاوة، وأن 15 شخصا جرفتهم الفيضانات تم إنقاذ 4 منهم، فيما لا يزال 11 في عداد المفقودين".

 

وقال رئيس الهيئة جانيب وارسيتو إنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة وزيادتها حتى فبراير المقبل، جزئيا بسبب ظاهرة لا نينا الجوية.

عودة حمدوك.. الأمم المتحدة تعلن الاقتراب من التوصل لاتفاق لحل الأزمة السودانية

إعلان حالة الطوارئ.. سيناريوهات مرعبة تحوم حول إثيوبيا

كما أشار رئيس قسم الإغاثة في الهيئة أحمد شويرور رحيم، إلى أن "عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، وأن "انقطاع الكهرباء وقطع الطرق التي غطاها الطين والركام يعرقل جهود الإنقاذ.

 

وتسبب الأمطار الموسمية عادة فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.

اندونيسيا فيضانات كوارث طبيعية جزيرة جاوة الفيضانات فيضانات بجزيرة جاوة فيضانات مرعبة تضرب إندونسيا

موضوعات متعلقة

إعلان حالة الطوارئ.. سيناريوهات مرعبة تحوم حول إثيوبيا

السعودية.. قفزة هائلة في إنتاج النفط لأول مرة منذ جائحة كورونا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن التطعيم بـ لقاحي كورونا والإنفلونزا معا

اعتقال محلل روسي في قضية تخابر ترامب مع موسكو

إسرائيل تستعد لهجوم صاروخي قوي من إيران وحزب الله.. تفاصيل

اقتحام الكونجرس.. ترامب في مأزق أمام القضاء الأمريكي

بيان عاجل من مستشار البرهان بشأن تشكيل حكومة السودان

فرنسا تدرس إمكانية توجيه ضربة إلي إيران.. في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الرئيس اليمنى: عدوان المليشيات الحوثية المستمر يثبت للعالم عدم رغبتها في السلام

تحرك عسكري عاجل لـ أمريكا بالقرب من شبة جزيرة القرم.. وروسيا تتدخل

اخترنا لك| في الفالنتين المصري.. روايات جسدت الحب والرومانسية

برلماني: الأزمة العالمية لها دور كبير في التأثير على سعر السماد.. فيديو

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

خالد الجندي: في العالم الافتراضي الجديد هتزور النبي وانت في بيتك |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن التطعيم بـ لقاحي كورونا والإنفلونزا معا

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

حظر الحلاوة والعصير..الأزهر يعلن عن أنواع ممنوع استلامها في الوجبات المدرسة

مصرع شخص في حريق غرب الإسكندرية.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقة 333.. كيف حررت النمور السوداء الرهائن من قبضة "خُط الفيوم" في 5 دقائق

رجال في حياة شويكار أبرزهم فؤاد المهندس.. ماذا طلب منها الزعيم عبد الناصر؟

الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

شاهد... عراقة مهرجان القاهرة السينمائى تتجسد في بوسترات 42 دورة

فيديو

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

فيديوجراف| البواب بيهددنا .. فتاة تستغيث من حارس العقار .. ما القصة؟

أنا عاطفية بزيادة ..رانيا يوسف: بناتي غيروا بداخلي مفاهيم خاطئة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ