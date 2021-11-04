كارثة طبيعية.. فيضانات مرعبة تضرب إندونيسيا.. فيديو

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، عن فقدان 11 شخصا جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بجزيرة جاوة.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قالت هيئة مواجهة الكوارث الوطنية إن "أنهار منحدرات جبل أرجونو فاضت وأغرقت 5 قرى في كوتا باتو بمقاطعة جاوة، وأن 15 شخصا جرفتهم الفيضانات تم إنقاذ 4 منهم، فيما لا يزال 11 في عداد المفقودين".

وقال رئيس الهيئة جانيب وارسيتو إنه من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة وزيادتها حتى فبراير المقبل، جزئيا بسبب ظاهرة لا نينا الجوية.

كما أشار رئيس قسم الإغاثة في الهيئة أحمد شويرور رحيم، إلى أن "عمليات البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة، وأن "انقطاع الكهرباء وقطع الطرق التي غطاها الطين والركام يعرقل جهود الإنقاذ.

وتسبب الأمطار الموسمية عادة فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا.