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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسين فى عيد ميلاد حماقي: سنة خير عليك وعلى أهل بيتك

تامر حسين وحماقي
تامر حسين وحماقي

حرص الشاعر الغنائي تامر حسين علي تهنئة النجم محمد حماقي بعيد ميلاده الـ46، الموافق اليوم الخميس حيث ولد في 4 نوفمبر 1975.


ونشر تامر حسين صوره مع حماقي من خلال حسابه الشخصي علي الانستجرام وعلق عليها بـ " كل سنة وأنت طيب وبخير ياحماقى عقبال مليون سنه ❤️ ان شاء الله سنة خير عليك وعلى أهل بيتك ونجاح وتميز 🎁🎂🍰 يابو فطومة ياغالى".


يحتفل اليوم النجم محمد حماقى بعيد ميلاده 46 الذى يعد واحد من أهم وأبرز النجوم على الساحة الغنائية فى الوطن العربى.


بدأ حماقي مشواره الغنائي في عام 1997م وقام بالاشتراك في ألبوم غنائي تحت عنوان “لقاء النجوم 3" وقدم أول أغانيه الحلو يحب الحنية".


وفى شهر اكتوبر الماضى اصدر البوم “يا فاتنى” الذى حقق نجاحا كبيرا فور طرحه عبر المنصات الموسيقى ومازال يحقق نسب استماعات عالية ويتصدر التريند فى أنحاء الوطن العربى .


ويضم الألبوم 17 أغنية من أبرازهم “يا فاتنى، لو هتسيب، مقدرتش أنسى، عرض مستمر، تك ،زيها مين”.

 

 

الشاعر تامر حسين تهنئة محمد حماقي عيد ميلاده الإنستجرام

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