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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمم المتحدة: مصر تقدم الخدمات الأساسية "بسخاء" للمهاجرين واللاجئين

وزير الخارجية والمُنسقة
وزير الخارجية والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر

أكدت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، أن مصر "تُقدم بسخاء الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، لغالبية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتتخذ تدابير إضافية موجهة بصفة خاصة لتلك الفئات لمواجهة جائحة كوفيد-١٩". 

 

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في احتفالية اطلاق المنصة المصرية الأممية للمهاجرين واللاجئين، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وكبار ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية، في القاهرة.   

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وأضافت بانوفا، قائلة "لدينا واجبًا له شق إنساني، وآخر متعلق بالحماية، وكذلك فرصة تنموية حقيقية لتعزيز هذه الجهود وإحداث فرق في حياة هذه المجموعات المعرضة لخطر التخلف عن الركب، مع دعم صمود المجتمعات المضيفة في مصر". 

 

وتابعت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن الأمم المتحدة في مصر "تتطلع إلى العمل مع الحكومة والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الأجندة".

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