أدعية صباحية مستجابة.. مناجاة تشفع لك في آخر جمعة من ربيع الأول

أدعية صباحية مستجابة.. ما من يوم جديد يأتي على المسلم إلا وقد وجب عليه شكر وحمد وثناء على خالقه، ومن بين الشكر ترديد أدعية صباحية مستجابة وردت عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو العبد الذي لم يوافق مخلوق من الثقلين شكر كشكره لربه جل وعلا، ففي حديث أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكلُّ ولا يفتر عن من قيام الليل، أو تلاوة للقرآن، أو الذكر، أو التسبيح، أو الصيام، فقالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا، يا رسول الله، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: "أفلا أكون عبدًا شكورًا".

أدعية صباحية مستجابة.. ولعل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجلوس للذكر بعد الفجر وحتى طلوع الشمس، وأنها تعدل أجر الحج والعمرة ما يدفعك على أن تحافظ على تلك الأوقات وتستثمرها في الدعاء والتضرع إلى الله، فقد جاء فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ"، واعلم أنه على كل إنسان أن يشكر لخالقه ما أنعم به عليه من نعم ذللت كي تكون معينة له على عمارة الأرض وأداء الرسالة، ومن بين الأمور التي ينبغي ألا يغفلها المسلم الدعاء، ففيه أمور عظيمة بينها رد القضاء، لذا ينبغي أن تكثر من ترديد الدعاء كل وقت مكنت من فعل ذلك، ولعل من الأوقات العظيمة للدعاء وقت طلوع الشمس والإيذان بيوم جديد يمن الله به على العبادة فيخرجوا إلى معاشهم.

ومن الأدعية المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قوله: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي"، فلا تبخل على نفسك في هذا اليوم المبارك من تحصيل ثواب الصلاة على النبي وآله.

أدعية صباحية مستجابة.. ومن بين الأدعية الثابتة عن سيد ولد آدم ما ذكره مجمع البحوث الإسلامية، أنه قد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك ثلاث كلمات تغفر كل ذنوب الإنسان مهما بلغت كثرتها، وذلك عند ترديدها في دعاء الصباح أو المساء، وهذه الكلمات التي أوصى رسول الله بالدعاء بها وترديدها في كل صباح ومساء، ليغفر الله سبحانه وتعالى بها كل ذنوبك، هي: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ"، منوهًا بأنه –صلى الله عليه وسلم- أوصى بترديدها مائة مرة.

- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ: حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ»، دعاء الصباح ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من قال حين يصبح: سبحان الله وبحمده مائة مرة، غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر".

أدعية صباحية مستجابة

ومن بين الأدعية التي يرصدها لك موقع "صدى البلد" كذلك ما يلي:

- سبحان الله العظيم وبحمده. رددها 100 مرة.

- سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ. رددها 100 مرة.

- اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

- اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ.

- رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا.

- حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. رددها 7 مرات.

- لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

- بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ. رددها 3 مرات.

- سُبْحَان الله عَدَدَ خَلْقِهِ، سبحان الله رِضَا نفسه، سبحان الله زِنَةَ عَرْشِهِ، سبحان الله مِدَادَ كلماته. رددها 3 مرات.

- يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، و لا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا.

- اللهمّ عافِني في بدني، اللهمّ عافني في سمعي، اللهمّ عافني في بصري، لا إله إلّا أنت. رددها 3 مرات.

- لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. رددها 10 مرات.

- سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ. رددها 100 مرة أو أكثر.

- اللّهمّ بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النّشور.

- سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

- اللّهمّ عافني في بدني، اللّهمّ عافني في سمعي، اللّهمّ عافني في بصري، لا إله إلاّ أنت.

- اللّهمّ إنّي أعوذبك من الكفر، والفقر، وأعوذبك من عذاب القبر لا إله إلاّ أنت.

- أعوذ بكلمات اللّه التّامّات من شرّ ما خلق. اللّهمّ صلّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد.

- اللّهمّ إنّا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.

- اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الهمّ والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدّين، وقهر الرّجال.